Bonilla, entre la prisión y el sueño de recuperar la senaduría

Quien anda con un pie en la sala judicial y otro en la calle, nos aseguran, es el exgobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, pues en medio de una acusación por peculado y otra batalla por mantenerse como senador, luego de que le fuera retirado el cargo, mantiene un citatorio para presentarse, el próximo 15 de agosto, a una audiencia para dar la cara a los jueces por los delitos de los que es acusado. No obstante, nos especifican, aunque su aparición en el juzgado ya es inminente, hace unos días una pequeña luz se encendió en el camino de don Jaime, cuando un magistrado electoral propuso un “bonillazo” que dejaría sin efecto la sentencia que lo alejaba de la senaduría. ¡Más drama ni en las telenovelas!

Alcalde ayuda con pipa... vacía

Nos cuentan que al presidente municipal de Tlajomulco, Jalisco, Salvador Zamora (MC), se le ocurrió mandar una pipa a Monterrey para ayudar en la estrategia de distribución de agua de su compañero de partido, el gobernador Samuel García, pero al publicarlo en sus redes sociales las críticas no se hicieron esperar. A don Salvador, nos explican, primero le recordaron que hay muchas colonias en su municipio que no tienen agua, así que le pidieron que antes de mandar una pipa a otro estado, resuelva el suministro en donde gobierna. Pero ahí no quedó todo, nos añaden, pues el alcalde aclaró que la pipa se fue vacía para que allá la llenen y dispongan de ella, ante lo cual algunos se preguntaron con qué la llenarían, si justo lo que falta es agua. ¡Ni cómo ayudarle!

Entre morenistas te veas

Nos cuentan que en Baja California Sur son cada vez más los encontronazos entre el gobernador Víctor Castro (Morena) y el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs. Pese a que ambos morenistas lo niegan, se sabe que son de grupos políticos distintos y no cae nada bien a don Víctor que el alcalde ande en campaña anticipada un día sí y otro también, pues él trae sus propias corcholatas en la capital. El pleito, nos dicen, ya se hizo más evidente porque don Oscar se deslindó del operativo de inspección contra conductores de Uber que terminó en zafarrancho en su municipio, y acusó que lo emprendió el gobierno estatal y ellos sólo fueron “refuerzo”. ¡Qué tal!