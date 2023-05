Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante más de tres horas, decenas de personas cerraron la carretera federal Victoria a Matamoros, a la altura del ejido Miguel Hidalgo, en protesta por la desaparición de dos jóvenes de 15 y 17 años de edad, a quienes sus padres aseguran que el pasado 5 de mayo presuntamente se los habrían llevado elementos de la Guardia Nacional.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas alertó desde temprano de la situación que ocurrió en ese sitio, en el municipio de San Fernando, donde personal de la Guardia Estatal estuvo brindando seguridad y vigilancia.

El bloqueo de los manifestantes llegó a tener dos kilómetros de vehículos en ambos sentidos de la carretera. Los padres de los jóvenes, familiares, y amigos, encabezaron la protesta en el lugar.

El papá de los muchachos manifestó que se los llevaron entre las 13:30 y 14:00 horas del día 5, entre las calles Camargo y Cruillas, de la colonia Tamaulipas, en San Fernando.

“Mis hijos se llaman Miguel Ángel y Erick González, Diego, de 15 y 17 años, son menores de edad; ya fuimos a buscar al cuartel, nos dicen que no hay nada allá, también nos mandaron al MP y solo nos piden papeleo tras papeleo; no es justo que nuestros muchachos no aparecen”, explicó de forma amplia.

Confirmó que ya levantaron una denuncia por los hechos, en los cuales aseguró que los involucrados eran presuntos elementos de la Guardia Nacional.

Con visible desesperación, el padre de familia expresó, “¿Dónde están mis hijos? La Guardia Nacional se los llevó, yo lo que quiero saber es por qué se los llevaron, nadie nos dice nada”.

En el lugar de la manifestación, algunos elementos de la Guardia Estatal trataron de convencerlos de reabrir la carretera, incluso en medio de una crisis nerviosa, el papá de los desaparecidos lloró y se desahogó recargado en un policía estatal, mientras otro lo trataba de tranquilizar.

A varios automovilistas que trasladaban a familiares enfermos se permitió pasar.

Después del mediodía, la SSPT informó que tras lograr un acuerdo con los pobladores del municipio de San Fernando, que participaban en el bloqueo, la circulación se había liberado totalmente en la carretera federal 101 Ciudad Victoria a Matamoros.

"En Tamaulipas hay un avance significativo en seguridad": Américo Villarreal

El gobernador Américo Villarreal Anaya, aseguró que los resultados e indicadores de la estrategia de seguridad implementada por la actual administración estatal confirman un avance significativo y que no mienten.

"Hoy, en Tamaulipas, está en marcha una estrategia nueva, más adecuada y pertinente que nos está funcionando. Son los resultados lo que confirman nuestro avance. Los datos no mienten, son públicos, están ahí, en los indicadores del Secretariado Nacional", afirmó el mandatario tamaulipeco al encabezar la ceremonia cívica de honores celebrada en la Universidad de Seguridad y Justicia.

Dijo que el reto de restablecer la paz y la seguridad es uno de los grandes compromisos del Gobierno de la Transformación.

El primer paso para lograrlo, dijo, es reconocer con objetividad que tenemos un problema, que no es exclusivo de Tamaulipas "y no es de hoy, sino que se viene arrastrando en varios años de descomposición", indicó.

"Ustedes mejor que nadie saben, que recibimos una corporación penetrada por la corrupción y sin profesionalismo, sus elementos estaban abocados a muchas cosas, ajenas a su verdadera función social", añadió.

El secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García, reiteró el compromiso de la Guardia Estatal para seguir coadyuvando con el proyecto del gobernador Américo Villarreal Anaya.

"La mejor forma de recobrar la voluntad y el apoyo de la población es evitar, lastimarla y esto solamente lo lograremos con el absoluto respeto a los derechos humanos, apegándonos estrictamente al protocolo sobre el uso de la fuerza", mencionó.







