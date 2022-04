Blog “anónimo” desata pleito

La que se puso los guantes y cantó “el tiro” en Hidalgo, nos platican, fue la exdiputada local Jajaira Aceves Calva (PES) contra la legisladora federal Simey Olvera Bautista (Morena), a quien señala de estar detrás de un blog de Mixquiahuala, recién creado, en el que cuestionan su trabajo legis- lativo, la acusan de andar buscando hueso y hasta se metieron con su familia. Nos detallan que doña Jajaira no lo pasó por alto y en sus redes sociales reviró con palabras altisonantes contra doña Simey, donde lo menos que le dijo fue hipócrita, corrupta y que se fuera “a fumar un churro de mota” de los que le gustan y no esconda su frustración; aunque doña Simey no ha respondido, todos miran cómo se viene un nuevo agarrón. ¡Ding, ding!

El edén de la consulta

Quien está haciendo un entripado en Tabasco, nos comentan, es el senador Juan Manuel Fócil Pérez (PRD), pues no ha tenido mucho eco su denuncia de que en la tierra del edén, diputados federales de Morena intensificaron sus brigadas de “pláticas” y reuniones para informar sobre la reforma eléctrica, pero en realidad son de promoción de la consulta de revocación de mandato y a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pidió al INE su intervención. Nos relatan que don Manuel acusó que también diputados locales y alcaldes están haciendo lo mismo y hasta han convocado a estudiantes de la universidad estatal, pero el colmo es que los taxistas piden el voto a favor de don Andrés Manuel. ¿Y la dichosa veda, apá?

“La grilla” es primero

Otros que andan concentrados “con todo” en la consulta de revocación de mandato, nos comparten, son los funcionarios de Baja California Sur, donde son constantes las reuniones proselitistas para “hablar maravillas” del presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) y el secretario general de Gobierno, Homero Davis Castro, le entran a esa dinámica. Sin embargo, nos indican que esto ha molestado a sus detractores y a activistas, debido a que en el aire quedaron las recientes denuncias públicas de acoso sexual que enfrentan algunos funcionarios del gobierno estatal, pues no se han dado avances en las investigaciones o ha habido separación del cargo y, por lo que se ve, la prioridad es “la grilla”. ¡Zas!