Cuernavaca, Mor.- Frente a la ola de violencia que envuelve a estado de Guerrero, elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional reforzaron la vigilancia en la franja fronteriza de Morelos y su vecino del sur.

Con esta medida se busca inhibir el desplazamiento de grupos delictivos de esa entidad a suelo morelense y que pretendan delinquir en el estado, informó el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito.

Gobierno de Morelos blinda frontera con Guerrero para evitar pase de grupos delictivos. Foto: Especial

Lee también Linchan a dos presuntos criminales en Olinalá, Guerrero; los amarran y les prenden fuego

En este sentido, el encargado de la política interna del estado señaló que en todas las zonas limítrofes con otras entidades hay vigilancia, pero en la franja fronteriza con Guerrero se reforzó debido a la creciente violencia que ha habido últimamente en ese estado.

Ante dicha situación, refirió que las autoridades morelenses mantienen comunicación permanente con las fuerzas federales para estar atentos a cualquier situación.

Condenan asesinato de edil de Chilpancingo

Por su parte, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dio a conocer un manifiesto firmado por la asociación Ciudades Capitales de México, en el que condenaron el asesinato de su homólogo de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán.

En el manifiesto hicieron un llamado a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno a reforzar el trabajo coordinado para erradicar la violencia, que no solo debe observarse como un problema de seguridad, sino también un problema de justicia social y política que afecta a todos, signaron.

De forma particular, el edil resaltó que desde hace tiempo esta vulnerabilidad se ha registrado en algunas entidades de la República, sometiendo a las autoridades municipales, que en su caso no ha recibido ningún tipo de amenazas, por lo que resulta fundamental la intervención de las autoridades federales, no solo con presencia, sino en la labor de investigación de la incidencia.

Lee también Chilpancingo intenta regresar a la normalidad tras asesinato de alcalde; instalan altar en su memoria y buscan recuperar la paz

En Chilpancingo instalan altar en memoria del alcalde asesinado (08/10/2024). Foto: Arturo de Dios Palma / EL UNIVERSAL

En este sentido, hizo un llamado a fortalecer los planes de seguridad como la Estrategia Nacional de Seguridad que presentó el Gobierno Federal, y enfatizó en la importancia de aterrizarla en la realidad del país como lo ha solicitado a nivel estatal en el tema del Mando Coordinado.

“La federación debe tomar en cuenta lo que sucede en cada región del país para reforzar la seguridad municipal como primer respondiente en la prevención del delito, retomando el origen de las causas que generan la criminalidad y violencias”, dijo.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr