Mérida, Yucatán. Este lunes, Bayardo Ojeda Marrufo diputado electo del distrito 8 local, se arrepintió de haber apoyado a Renán Barrera Concha (del PAN, ParI y PANAL) y a través de un video anunció que respaldará el proyecto del gobernador electo, Joaquín Díaz Mena de Morena, PVEM y PT.

“Fue una decisión equivocada y profundamente lamentable; escuché el llamado de Joaquín Díaz Mena para recapacitar y en estos últimos días he reflexionado sobre mis acciones… hoy con humildad pido perdón por mis errores”, manifestó.

Hay que señalar que Ojeda Marrufo, en plena campaña y siendo candidato del PVEM y Morena, se sumó al entonces candidato del PAN, PRI y Nueva Alianza, Renán Barrera Concha.

Adelantó que con “humldad” solicitará su adhesión a la bancada de Morena en la próxima legislatura de Yucatán.

“La elección del 2 de junio me abrió los ojos y me hizo entender la voluntad del pueblo de Yucatán; he comprendido que debemos trabajar por la prosperidad de nuestro estado”, manifestó.

Añadió que Huacho lo ha inspirado con su visión de un Yucatán inclusivo y justo, por ello “estoy decidido a sumarme a su causa”.

“Defenderé la cuarta transformación y seré un aliado fiel de Huacho Díaz Mena… pido disculpas a los candidatos de Morena y a la ciudadanía y mis respetos para AMLO y Claudia Sheinbaum”, aseguró finalmente.

