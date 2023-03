Un enjambre de abejas africanas atacó una escuela primaria en el municipio de Teapa causándole la muerte a una persona, mientras que niños y maestros fueron atendidos por personal de protección civil municipal.

Durante la mañana de este miércoles se registró un ataque de abejas en la Villa Juan Aldama del municipio de Teapa, afectando a estudiantes de la escuela primaria Lázaro Cárdenas y a comerciante de la calle principal, por lo cual las autoridades desplegaron un operativo y atendieron a decenas de niños y adultos que sufrieron picaduras.

Ante tal situación, los agentes de la Policía Municipal y el personal de la Unidad de Protección Civil de Teapa auxiliaron a los residentes de la Villa Juan Aldama y procedieron a quemar carbón y lanzar insecticida para ahuyentar al enjambre de abejas.

Posteriormente, los 400 niños y maestros de la escuela Lázaro Cárdenas fueron desalojados del plantel y llevados a una zona segura, además, las personas picadas por las abejas fueron trasladadas al hospital regional de Teapa.

A través de las redes sociales, la presidenta municipal confirmó que tras este ataque de abejas una persona del sexo femenino perdió la vida, exhortando a los ciudadanos a no caer en pánico no hacer caso de rumores, toda vez que en un principio se había difundido que eran tres las personas fallecidas.

“Es falso lo relativo a “varios fallecidos”. Desafortunadamente solo una persona, una mujer, falleció en este inesperado suceso. Hasta hace una hora había 5 personas hospitalizadas en el hospital Regional de Teapa; 2 mujeres y 3 varones; todos estables.”, detalló.

Y agregó: “Compartir información de la que no se tiene certeza, no ayuda, sino por el contrario, genera stress en todos aquellos que leen o escuchan. No se vale!!!! Seamos empáticos y solidarios”.











