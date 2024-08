Zacatecas.- Tras viralizarse el caso de un perro husky que fue atropellado de una manera cruel por el chofer del camión de la Ruta 1, en una colonia de la capital de Zacatecas, Monserrat Garza, representante legal de la asociación Amor y Vida Animal, interpuso la denuncia penal por este hecho, pero asegura que hay infinidad de casos de maltrato y crueldad animal en la entidad, por ende, exige a las autoridades responsables que “apliquen la ley, porque sólo ha sido letra muerta, pese a que desde hace ocho años que fue aprobada”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la abogada menciona que con esta nueva denuncia suma otra más a los casos penales que ella ha interpuesto, pues, a pesar de que en las redes sociales diario se ventilan denuncias públicas de casos terribles de crueldad animal, "el problema es que nadie quiere denunciar los casos ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para no perder tiempo".

Respecto al caso del chofer que atropelló al perro husky, menciona que en redes sociales el caso causó impacto, porque quedó tirado y horas sufriendo, ya que al pasarle por encima las pesadas llantas de la unidad, el animalito ya no se pudo levantar: “me imagino que tuvo fracturas y estallamiento de vísceras”.

Refiere que pese a que al lugar acudió personal del Centro de Atención Canina y Felina (CACF) del municipio de Zacatecas, recogieron al perrito, pero no sobrevivió.

Monserrat Garza menciona que después la gente la contactó y le hicieron llegar el video en el que se ve que la unidad número 19 de la Ruta 1, cuando transita por la calle Guelatao, de la colonia Benito Juárez, y le da alcance al perrito y lo atropella, por un momento, se detiene, pero, después, el chofer decide apachurrar al perrito con las llantas delanteras.

La autoridad es omisa con la ley: Asociación Amor y Vida Animal

Otro gran problema, explica la activista, es que tampoco las autoridades responsables actúan, porque en este caso, las autoridades debieron dar parte de este hecho a la Fiscalía y poner a disposición al sujeto ante el Ministerio Público, porque estaba identificado el agresor: “pero la autoridad es omisa con la ley, si yo no acudo a denunciar estos caso, nadie lo hace, incluso, eso me ha generado enemistades con las familias de los denunciados, sin contar que se requiere dinero, tiempo y esfuerzo, pero, bueno, debía hacerlo”.

Incluso, en sus redes sociales, la activista exige a la Dirección de Policía de Seguridad Vial, así como la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), porque a ambas dependencias les compete aplicar la ley: “pero, no lo hacen, ninguna de las dos dependencias informan cuántas sanciones han interpuesto contra los maltratadores de los animales, no lo informan, porque no han hecho ninguna (…) la autoridad lo que hace es cobijarse con los animalistas que tienen muchos seguidores e ir a sus eventos, para tratar de mandar el mensaje que hacen algo, pero, en realidad son omisos”.

Agrega: “Mientras no se castigue este delito, el maltrato animal seguirá en aumento, el problema es que esto también es muy importante atender, porque es parte de la reconstrucción del tejido social”.

Como ejemplo mencionó que ocurrió un terrible coso de crueldad animal de un grupo niños en La Zacatecana que martirizaron y destrozaron a un gatito, pero, cuando ella habló con el delegado municipal, las palabras de dicha autoridad fueron: “solo fue un juego de niños”.

Además de otros casos de violaciones a los animales, incluso, uno de los casos penales que lleva está relacionado con este delito, así como otro más con un maltratador de dos perritos que los tenía amarrados y en inanición, pero solo uno logró sobrevivir.









