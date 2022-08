Aprueban “traje a la medida” para Rocío Nahle en Veracruz

A quien le dejaron una sonrisa de lado a lado, nos platican, es a la secretaria de Energía, la zacatecana Rocío Nahle García (Morena), pues la mayoría guinda y sus aliados en el Congreso de Veracruz aprobaron la llamada Ley Nah- le, que reforma la Constitución local para que pueda aspirar a la gubernatura sin ser veracruzana. Nos explican que la modificación permitirá reconocer como veracruzanas a aquellas personas que no nacieron en el estado, pero que hayan radicado al menos cinco años ahí, y a pesar de que el PAN exhibió que es un “traje a la medida” para que doña Rocío (nacida en Río Grande, Zacatecas) sea la candidata a gobernadora en 2024, varios se preguntan qué pensarán los veracruzanos, que son tan apasionados para eso de la política, de que una zacatecana los pueda gobernar.

Alcaldes morenistas, desatados

Donde la “pobreza franciscana” y los “principios” morenistas no están muy actualizados, nos cuentan, es en Coahuila, a pesar de que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Nos relatan que, por un lado está la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra (Morena), quien se metió en el ojo del huracán, luego de que su hermano Antonio presumiera en redes sociales su lujosa camioneta Lamborghini, que no cuesta cinco pesos. Y por otro lado, en el municipio de San Juan de Sabinas, el alcalde Mario Alberto López Gámez (Morena) demostró que le gusta la fiesta y fue captado en el cofre de su camioneta de lujo, con cerveza en mano, celebrando después del concierto de Los Dos Carnales en la feria del municipio, lo que no fue bien visto por su “pueblo sabio”. ¿Dónde habíamos visto antes casos como estos?

¿Las lluvias contaminan?

Desde Guerrero nos comentan que “más de una ceja se quedó levantada” con la explicación que dio la secretaria de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro (Morena), sobre la contaminación de las playas en el estado. Nos indican que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) calificó a las playas Manzanillo, Hornos y Suave como no aptas para uso recreativo y que pueden representar un riesgo para los bañistas, por lo que doña Aidé, en un intento de defender al estado, aseguró que la contaminación era por las lluvias, “pues al caer arrastran todo lo que hay en el área terrestre”, por lo que más de uno se pregunta: ¿cómo lloverá en esas zonas? ¡Zas!

Con cruda por contienda interna

En Chiapas nos comparten que en “la cruda” por la elección interna de Morena en la entidad, más de un chiapaneco se quedó “como el chinito”, luego del show que hubo en algunos distritos, como en Tenejapa y Huehuetán, donde varios grupos destruyeron urnas y quemaron boletas, además del acarreo y compra de votos en todo el estado. Nos dicen que los morenistas tienen un mal sabor de boca, pues se quedaron como consejeros varios funcionarios estatales, diputados, alcaldes y parientes de éstos y que, nos dicen, estuvieron detrás de los desmanes, pero están muy vivos para “agarrar hueso” o una candidatura en 2024. ¡Qué tal!