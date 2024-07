Reynosa, Tamaulipas.- Tremenda sorpresa se llevó una familia residente en la colonia Ernesto Zedillo, luego de que un objeto cayera del cielo justo en el patio de su vivienda ubicada en la calle Séptima en Reynosa, Tamaulipas.

Laura Cruz, fue la mujer que observó como un artefacto en color naranja, descendía rápidamente por lo que optó por avisarle a su hija.

"Yo iba a tirar unos pañales del bebé y vi una cosa naranja, Vi que cayó y me regresé corriendo, le hable a mi hija y me dijo que no lo tocara, ni me acercara. Ella le habló a sus hermanos porque yo ni teléfono tengo, ellos llamaron al 911 porque me dio miedo que explotará, uno no sabe", aseguró la mujer.

Foto: Javier Hernández/ EL UNIVERSAL

Destacó que al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Estatal y de la Fiscalía de Tamaulipas.

El artefacto, perteneciente a la National Occeanic and Atmosfheric Administration (NOAA, por sus siglas en inglés) contaba con la leyenda: "Armless weather instrument".

Este aparato, es utilizado para realizar mediciones atmosféricas y determinar condiciones climatológicas. Aparentemente, en este caso, las baterías se agotaron, lo que provocó que se desplomara.

El artefacto venía sujeto a un hilo de nailon que lo sostenía a un paracaídas en color naranja.

Las autoridades retiraron el objeto, por lo que piden a la ciudadanía, que en caso de detectar estos artefactos, llamen al 911 ya que el paracaídas en ocasiones puede contener gas que puede ser inflamable.

