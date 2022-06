Durante un encuentro con diputados, regidores y militantes de Morena en Jalisco, el canciller Marcelo Ebrard señaló que él ya está destapado para 2024 y se le puede considerar “una corcholata reconocida”.

La reunión se celebró este domingo en la Expo Guadalajara para trabajar con regidores y diputados de las 32 entidades en la agenda legislativa en favor de las familias mexicanas que viven en Estados Unidos, pero fue inevitable que se convirtiera en un acto de apoyo al canciller, quien fue recibido con gritos de “¡presidente, presidente!”.

"Hubo especulación sobre si es es un destape la reunión de hoy; a mí el presidente López Obrador ya me destapó cinco veces en las mañaneras, entonces ya pueden considerar que estoy destapado, ya somos una corcholata reconocida. No es un evento para decir lo que todos sabemos", señaló Ebrard.



Insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado muy claras las reglas sobre el tiempo que los funcionarios públicos pueden dedicar a los asuntos de partido y en este caso –señaló– no hay inconveniente, pues el domingo es día de descanso.

Además, para tratar de evitar una posible multa del INE, aclaró que este tipo de eventos no se tratan de actos de precampaña o campaña, sino que son parte de la defensa de la Cuarta Transformación y también para poder participar en la encuesta que se realizará al interior del partido dentro de un año para elegir candidato presidencial.

En ese sentido, consideró que es el personaje mejor posicionado dentro de Morena, incluso por encima de la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien, aseguró, ya superó en simpatía dentro de la militancia.



“Vamos adelante en las encuestas, yo esa especulación no me la estoy planteando y además creo que sería muy temprano, hay una cierta insistencia de un sector de decir ‘tú te tienes que enfrentar al presidente’ y ¿por qué voy a hacer eso?, ¿para darles gusto?, no, no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es participar en la encuesta y vamos adelante hoy, la realidad es esa”, indicó.

Así, el encargado de la política exterior del país adelantó que continuará recorriendo la República para participar en este tipo de eventos.

“Vamos a caminar, vamos a recorrer toda la República Mexicana, todos los estados van a escuchar, como estamos escuchando hoy, los puntos, las propuestas, y después proponer y decir qué pensamos y por qué sobre el futuro”, refirió.

