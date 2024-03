Cancún.- La inauguración del Tramo 5 Norte del Tren Maya, hoy generó una ola de protestas ciudadanas, no solo de grupos ambientalistas y científicos que han documentado la devastación provocada por las obras, sino de madres buscadoras, quienes reclaman justicia y acciones efectivas para dar con sus hijas e hijos desaparecidos.

Las manifestaciones iniciaron a las 9 horas de este jueves y confluyeron en la Estación del Tramo 5 Sur, a donde llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, procedente de la estación Cancún-Aeropuerto, localizada en el Tramo 5 Norte.

Con pancartas y largas mantas en las que se leían consignas como: “Este tren no es maya, es un tren militar, “No es desarrollo, es despojo”, “la tierra no se vende, se ama y se defiende”, “sin cenotes no hay paraíso”, activistas, abogadas, estudiantes, espeleólogos, biólogas, hidrogeólogos, guías de turistas y ciudadanía en general se colocaron a metros de la entrada a la estación, que se construye en desacato a una orden judicial que estableció que las obras en el Tramo 5 Sur deben “paralizarse”.

“Queremos que se respete la ley. Tienen una suspensión definitiva inapelable. Esta obra es ilegal y lo seguirá siendo, porque este tren no es maya”, señalaba un joven activista.

Al sitio se desplazaron ciudadanas y ciudadanos desde Cancún, Puerto Morelos, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, a la espera del presidente, quien durante la mañana ofreció su cotidiana conferencia, en el marco del acto inaugural.

En tanto, las y los activistas enlistaban las violaciones cometidas con motivo del proyecto: Devastación de la selva, sin la autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEmarnat), la carencia de estudios diversos para medir los impactos ambientales; el ingreso extemporáneo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y su autorización, pese a que se trata de un instrumento de carácter preventivo.

El desmonte de la selva sin el cambio de uso del suelo en terrenos forestales; el hincado de miles de pilotes sobre el Tramo 5 –dividido en dos, el Norte de Cancún a Playa del Carmen y el Sur, de Playa del Carmen a Tulum– sin que esto fuera motivo de evaluación ambiental; y la violación sistemática a suspensiones dictadas por el Juzgado 1 de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, en donde se acumulan todos los asuntos que versan sobre el Tren.

“Siguen las obras, siguen perforando los cenotes, siguen vulnerando el agua, el acuífero”, señaló una joven.

El espacio se abrió para colectivos de madres buscadoras, a las que López Obrador se ha negado a escuchar. Luisa, madre de Jorge Kiau, recordó que desde hace 4 años su hijo desapareció sin que las autoridades brinden resultados y dijo que estaba ahí para exigir justicia para todas las personas desaparecidas.

Deysi Blanco, madre de la adolescente Fernanda Cayetana, consideró que aunque las causas ambientales y de las desapariciones parecieran separadas, poseen puntos de coincidencia.

Su hija desapareció hace un año y siete meses, sin que se sepa su paradero, lo que constituye un acto de impunidad y un agravio en su acceso a la justicia.

Por “S.O.S Cenotes”, Mina, una activista feminista, cuestionó el motivo de la inauguración, en un estado al que se impuso el modelo de turismo masivo que agota los recursos naturales, fragmentando los ecosistemas.

“Aquí empieza la segunda barrera de coral más grande del mundo; nuestra protección natural ante fenómenos cada día más frecuente y agresiva por la crisis climática y que está ligada a las cuevas y cenotes a través del suelo kárstico que está bajo nuestros pies.

“Este año la temperatura de nuestro Mar Caribe aumentó de manera exponencial, por lo que documentamos un blanqueamiento masivo derivado de este fenómeno y de la mortal combinación que resulta de la mala gestión territorial, incluida el agua, por parte de nuestros gobiernos. Tulum, uno de los sitios vacacionales más caros del país, no tiene drenaje, pero ya tienen planes para recibir a 5 millones de personas más”, expresó.

La activista citó datos de Cartocrítica, para evidencias que se han deforestado 6 mil 659 hectáreas de selva, 87% de ellas, sin permiso; mil 316 hectáreas corresponden al Tramo 4 del Tren Maya, de Izamal a Cancún; mil 308 en Tramo 6, de Tulum a Chetumal y 851 hectáreas en el Tramo 5.

“En 2024 el Tren Maya tendrá un presupuesto de 120 mil millones de pesos y costará tres veces más de lo presupuestado originalmente. Para las madres buscadoras, ni un peso”, reclamó, al señalar que se han autorizado un promedio de mil desarrollos inmobiliarios, asociados a megaproyectos como el Tren Maya o la Base Militar de Tulum, que acompaña al Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto”.

Los impactos acumulativos de estas obras no se han analizado, pero se sabe que son obras “desde el capital y para el capital”.

Mientras las protestas se desarrollaban, López Obrador descalificaba nuevamente a la sociedad civil que se manifiesta en contra de sus proyectos, acusando “intereses”, “financiamiento internacional” y complots por parte de empresarios, lo cual le fue refutado.

El mandatario federal también eludía explicar por qué su gobierno ha desacatado la suspensión definitiva dictada por un Tribunal, que paraliza las obras del Tramo 5 Sur, hasta que se presenten al Juzgado Primero, una serie de estudios impuestos por la Semarnat como parte de las condicionantes a la autorización al proyecto, en junio del 2022. Ante el reiterado cuestionamiento, prometió revisar el tema.

Al mediodía López Obrador partió con dirección a Playa del Carmen e hizo escala en la Estación de Puerto Morelos, a las 12:20 y permaneció ahí casi 45 minutos.

Arribó a la Estación de Playa del Carmen a las 13:55 horas, en compañía de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama y de Campeche, Layda Sansores, y por altos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y representantes de las empresas encargadas de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 del megaproyecto.

Afuera, mientras se le esperaba, se recordó cómo en las comunidades indígenas se llenó de promesas a las personas y se les coaccionó a través de los programas sociales, para aceptar el Tren. También se recordó el fallo del Tribunal para la Naturaleza, que condenó al gobierno mexicano y lo consideró culpable de ecocidio y etnocidio.

La asociación “Somos Tus Ojos” habló de despojos de tierras a ciudadanos de origen maya, de construcciones inmobiliarias sobre cenotes y reclamó que para las comunidades indígenas no hay justicia, pero sí discriminación.

Relató el caso de Roberto Chan, un indígena despojado de sus tierras, en donde ahora se construye un desarrollo residencial a 500 metros del trazo del Tren Maya.

“Cada lote se vende en aproximadamente en 100 mil dólares. El señor Roberto Chan, desde hace casi 20 años, cultivaba la tierra, conservaba el medioambiente; no vendió ningún metro cuadrado de las 42 hectáreas de selva que tiene en conservación en perfecto estado y que Residencial Amares, de un día para otro, está destruyéndolo todo.

“Eso es lo que le trajo el Tren Maya a los verdaderos mayas. El tren ni es maya ni es progreso; el tren es opresión para los mayas de Quintana Roo. Fuera el tren maya de Quintana Roo”, sostuvo.

Gente en apoyo al gobierno de López Obrador llegó también al lugar. Algunas personas cuestionaron a las y los activistas, intentando convencerles de las bondades del Tren Maya y del progreso que traerá a la región. Otros mostraron actitudes hostiles, lo que provocó que la protesta poco a poco disminuyera.

Otros, como Aldrin Serralta, del Comité de Lucha por un ISSSTE digno, se presentó con otros compañeros y compañeras para exigir la construcción de una “verdadera clínica”, no un módulo, en Playa del Carmen.

Han esperado 20 años para ello, sin que suceda. El espacio asignado no cumple con requisitos de asignación de citas, no hay médicos, no hay medicamentos, ni hay área de urgencias.

“No tenemos ni ambulancia y lo peor es que los compañeros de Tulum vienen a consulta a Playa del Carmen y al no tener el servicio, se van a Cancún, poniendo en riesgo sus vidas”, dijo, al señalar que si ellos pagan sus cuotas, tienen derechos.

Aclaró que ellos no llegaron a pronunciarse en contra de López Obrador, sino a ser escuchados en una exigencia justa, esperando verle salir de la estación, sin éxito.









