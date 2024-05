El Sótano de las Golondrinas es un Área Natural Protegida (ANP) de carácter estatal, ubicado en el Pueblo Mágico de Aquismón, San Luis Potosí. Es considerado un abismo subterráneo natural cuya belleza radica en que es hogar de miles de aves, donde las y los turistas acuden para observar el espectáculo de cuando éstas vuelan al comenzar el amanecer.

Sin embargo, un grupo de ambientalistas y defensores del Barrio Unión de Guadalupe en la comunidad de Tampatz, donde se encuentra el Sótano, denunciaron que el pasado 6 de mayo dos helicópteros contratados por la empresa Vidanta realizaron el descenso sobre el Sótano de las Golondrinas, los vuelos duraron cerca de una hora a una altura muy baja, lo que derivó en la muerte de cientos de aves adultas, polluelos y la destrucción de nidos, pues precisamente se encuentran en temporada de nidación.

Grupo Vidanta es una empresa que se define como “la marca de vacaciones de lujo” en el país, pues maneja varios hoteles y hogares vacacionales en diversas playas de México. Incluso, en su página web señalan ser una empresa comprometida con el medio ambiente.

Lee también Aves caen muertas por calor extremo en la Huasteca Potosina

No obstante, el grupo de ambientalistas señaló que el sobrevuelo hecho por los helicópteros causó la muerte de aves de la especie vencejo (streptoprocne zonaris) que habitan en esta ANP, así como que muchas de ellas resultaran lastimadas por esta práctica.

En entrevista para EL UNIVERSAL San Luis Potosí, Leonardo Chapa, doctor en ecología, experto en aves e investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) y uno de los especialistas que fueron citados al lugar para evaluar los daños en la fauna, señaló que la muerte de las aves se desencadenó por el estrés que les causó el descenso de los helicópteros.

Si bien, aún no tienen el número exacto de ejemplares que fueron afectados por este suceso, Chapa mencionó que el hallazgo de los vencejos muertos y heridos fue inusual debido al gran número de cuerpos que encontraron en la zona y que no cree que el hallazgo esté relacionado a efectos del calor, debido a que en el Sótano de las Huahuas no se encontraron ejemplares dañados.

Lee también Piden conservar y cuidar a las aves mexicanas

En redes sociales mostraron, a través de fotografías y videos, pruebas de las afectaciones de las aves que cayeron muertas o lastimadas, hecho que causó indignación porque, encima de todo, los pájaros se encuentran en época de anidación. En un video compartido en la plataforma Tiktok, señalaron:

“Hay muchas que no se murieron en ese momento, pero pues quedaron aturdidas, quedaron lastimadas, con heridas que al paso de los días les va provocando la muerte. Esta la trae mi compañera porque la pudimos atrapar tan fácilmente. Si esta ave estuviera sana, no la hubiéramos ni siquiera podido acercarnos a ella.”

Asimismo, se informó a medios de comunicación locales que ya se ha levantado una demanda ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en la Fiscalía General de la República (FGR) a todos los involucrados en este daño ambiental.

Lee también Detectan gripe aviar en algunas aves de parques en Nueva York

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/rmlgv