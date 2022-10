Alcaldesa se mofa del “colilenguaje” de gobernadora

Donde ya hay tiro cantado, nos platican, es en Colima, entre la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez (Morena), y los diputados locales, incluidos los de Morena, quienes la exhortaron a tomar medidas urgentes sobre el derrame de lixiviados en el relleno sanitario municipal. Nos relatan que doña Griselda les respondió mofándose de la forma en que hace unos días la gobernadora Indira Vizcaíno Silva (Morena) se dirigió a su equipo para agradecer la entrega de equipos, y en su mensaje le agregó a las palabras el prefijo “coli” (de Colima) y así doña Griselda indicó a los “colidiputados” que mejor en el próximo “colipresupuesto” asignen “colirrecursos” para un “colinuevo” “colirrelleno sanitario”. ¡Ah, qué “colichistosita”!

Dicen que “el que solo se ríe...”

El que de plano no aguantó la risa, en Baja California Sur, nos comentan, fue el secretario general de Comondú, Humberto Arce Cordero (Morena), a quien invitaron al corte de listón de una sex shop. Nos narran que don Humberto se presentó montado en el ánimo de apoyar los nuevos negocios, pero al tomar la palabra para animar al público a visitar el nuevo comercio —muy en su papel de médico que es—, habló sobre la importancia del “sano desarrollo sexual”, pero pudo más la risa que no lo dejó durante el tour por la tienda, y aunque en redes sociales muchos destacaron que en el municipio no se discrimina ningún emprendimiento, otros pícaros se preguntaron ¿de qué se acordaría don Humberto?

Morenistas, como gallos de pelea

Como “episodio de la triple A” en Michoacán, nos comparten que estuvo el encuentro entre el diputado federal Carlos Manzo Rodríguez (Morena), y el alcalde de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua (Morena). Nos relatan que don Carlos llegó “muy entrón” a encarar a don Ignacio en el evento y lo menos que le dijo es que era un tirano, un represor, que servía a grupos criminales y lo retó a golpes, pero don Ignacio no se quedó callado, pues lo acusó de ser aviador del IMSS, lo retó a que demuestre sus acusaciones y más tarde en sus redes sociales aseguró que don Carlos sólo busca notoriedad porque quiere ser candidato y él no va a entrar en “guerra mediática”. Bien cordial el ambiente laboral.

“Ofende” encuentro con priistas

Desde Sinaloa nos platican que a la que “le dieron su novatada” fue a la recién electa dirigente estatal de Morena, Merary Villegas Sánchez, y hasta piden su cabeza por aparecer en una foto con priistas. Nos detallan que doña Merary estuvo en una comida con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López (Morena), y el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), donde saludaron a los exgobernadores priistas Juan S. Millán Lizárraga y Jesús Aguilar Padilla, lo cual indignó a algunos morenistas, entre ellos al diputado local Pedro Alonso Villegas Lobo (Morena), quien “se rasgó las vestiduras”, por lo que don Rubén salió a aclarar que no era para tanto. ¡Qué tal!