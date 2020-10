Alcaldesa de Puebla ofrece a Barbosa "coordinación sin subordinación"

Puebla.- En medio de intensas confrontaciones, la presidenta municipal de Puebla, la morenista Claudia Rivera Vivanco, manifestó su respeto al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y su disposición de trabajar coordinadamente.

“No somos pares, lo sé, pero tampoco somos inferiores ni subordinados. Por eso le expreso nuevamente mi respeto y mi disposición de trabajar coordinadamente”, dijo en su Segundo Informe de Labores.

La alcaldesa, quien en su corta administración ha lidiado cinco gobernadores, aclaró que su gestión promovió un recurso de inconstitucionalidad para impedir que el estado se hiciera cargo de la seguridad, no por un tema personal ni de confrontación.

“Sino de defensa a la institución que represento; estoy segura que así lo entendió el señor gobernador”, manifestó tras escuchar los posicionamientos políticos de los regidores de oposición.

Insistió que busca colaboración total, apertura irrestricta, siempre con total respeto a la autonomía municipal.

Recordó que llegó a una casa “aparentemente limpia y en orden”, con una fachada bonita, pero con sistemas desgastados, con polvo en las escaleras y anomalías escondidas debajo de cada dependencia.

“Limpiarla no ha sido fácil, cada que encontramos algo indebido: actividades, procedimientos o trámites corroídos por el sarro de la corrupción, nos encontramos también a trinqueteros disfrazados de funcionarios, a chantajistas disfrazados de “gestores”, denunció.

Rivera Vivanco expuso que en su gobierno tienen auditorías permanentes, en todas las dependencias y de manera aleatoria a las y los servidores públicos, sin embargo, admitió que esto no es suficiente, ni tampoco es garantía.

Destacó que derivado de denuncias ciudadanas por corrupción en diversas gestiones, llevó a cabo una auditoría la Secretaría de Desarrollo Urbano que llevó a la destitución de dos servidores públicos.

“En mi gobierno no hay tolerancia para este tipo de prácticas; no puede haber riqueza espontánea en el servicio público, o mejor dicho, no a costa del servicio público. En eso soy irreductible: quien traiciona la confianza de la gente, no tiene la menor oportunidad”.

Rivera Vivanco dijo que siguen firmes en sus compromisos y convicciones, en el ideal primario de construir un gobierno democrático.

“Hemos actuado con entereza en momentos difíciles, aquellos en los que incluso, se hablaba de nuestra dimisión, algo que jamás aceptaremos; como tampoco hemos aceptado acuerdos al margen de la ley, ni prebendas políticas, ni tratos vergonzantes, ni atropellos a la autonomía municipal”, sentenció.

