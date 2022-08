Alcaldesa al volante: jugando con el celular y sin cinturón

Nos cuentan que en Comondú, Baja California Sur, la alcaldesa Iliana Talamantes (Morena) fue centro de críticas por violar el reglamento de tránsito, so pretexto de “jugar a la influencer” y realizar un live en redes sociales mientras conducía, todo para presumir su gira de trabajo con el gobernador Víctor Castro (Morena). Pero eso no es todo, nos dicen, pues en ese mismo video se evidenció que doña Iliana no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que valió que le recordaran que hace seis meses tuvo un accidente de tránsito, en el cual el peritaje señaló que ambas partes tuvieron la culpa, no obstante, familiares del otro conductor alegaron abuso de poder, dudas que se despertaron de nuevo al verla al volante distraída y sin los dispositivos básicos de seguridad. ¡Ni cómo ayudarla!

De violencia y prioridades

Nos platican que en medio de los narcobloqueos y violencia que aquejan a Zacatecas, quien se atrevió a alzar la voz en redes sociales fue el alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal (PRD-PAN), al confirmar que este fin de semana en su pueblo se vivieron “escenas violentas”, por lo que, aparte de recomendar a los habitantes permanecer en su casa, se armó de valor y exigió a la Federación y al gobierno estatal atender la situación. No obstante, nos señalan, intencional o no, quienes llamaron la atención ante la demanda fueron el gobernador David Monreal (Morena), quien evitó hablar al respecto, y el senador Ricardo Monreal, quien en sus redes sociales mejor posteó que era “sábado de carnita asada”. Así las prioridades de cada quien.

Se cocina el PAN en Yucatán

Desde Yucatán, estado gobernado por Mauricio Vila (PAN), nos cuentan que el camino rumbo a las elecciones de 2024, cuando se renovará la gubernatura, va acomodándose y en el PAN la mayoría se ha pronunciado por evitar los procesos internos, por lo que es probable que sus candidaturas surjan de acuerdos y negociaciones entre los grupos y corrientes del blanquiazul. Lo anterior, nos explican, debido al riesgo que algunos ven en los triunfos de Morena en los estados vecinos de Quintana Roo y Campeche, que a consideración de los blanquiazules, es el enemigo a vencer, por lo que no buscarán desgastarse con una lucha interna. ¿Lo lograrán?