Alcalde se lava las manos de aumentazo de regidores

El que puso el grito en el cielo en Sinaloa, nos platican, fue el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), luego de enterarse de que los regidores de Guasave de todos los partidos se sirvieron “con la cuchara pozolera” con un aumentazo de 50% a su sueldo y el pago de asesores, por lo que advirtió que, aunque los municipios son autónomos, se debe revisar y, si es posible, intervenir. Nos detallan que el alcalde Martín Ahumada Quintero (Morena), fiel a su profesión de médico, “se curó en salud” y para que no lo embarraran aclaró que sus ingresos quedaron muy por debajo de lo que hoy ganan los 12 regidores; y mientras, el ayuntamiento en crisis financiera. ¡Ouch!

Jaloneos por alza en transporte

La presión de los concesionarios del transporte público en Guanajuato capital, nos comentan, ha provocado un choque de trenes en el ayuntamiento, porque nadie se pone de acuerdo. Nos explican que los transportistas exigen un aumento a la tarifa de más de 50% (casi siete pesos), lo que “puso los pelos de punta” de varios y, por ejemplo, la regidora morenista Paloma Robles Lacayo acusó violencia política, porque le endosaron la propuesta de que se autorice un aumento de cuatro pesos a la tarifa, lo que asegura es falso. En tanto, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña (PAN) acepta hasta dos pesos al pasaje, no más, como piden los camioneros, pero a cambio solicita una modernización de las unidades. ¿Quién ganará?

Se aferra secretaria de Turismo a oficinas de renta alta

Desde Hidalgo, nos cuentan que el gobierno morenista del estado comenzó a poner lupa en el gasto por arrendamiento de edificios para las dependencias, como ocurrió en el caso de la Secretaría de Salud, donde su titular María Zorayda Robles Barrera busca cambiar de sede, pues acusa presuntos abusos por parte de los dueños del edificio. Sin embargo, nos indican que no todos opinan igual, pues a la titular de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, parece que le gustaron las instalaciones y no piensa cambiar de oficinas, a pesar de que se pagan 320 mil pesos mensuales de renta, pero no está muy claro quién es el arrendador. ¡Qué tal!