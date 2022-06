Alcalde podría ser acusado de violencia de género... otra vez

Quien podría enfrentar un nuevo proceso por violencia política de género en Sinaloa, nos cuentan, es el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres (Morena), pero ahora señalado por su expareja, Gabriela Peña Chico. Nos relatan que don Guillermo destituyó a doña Gabriela del DIF municipal, reveló que desde hace un año no son pareja y lo peor fue que en un evento indicó que “no se volverá a caer en los vicios de canalizar apoyos sólo a los cercanos, amigos y parientes, dejando al margen a los necesitados”, lo que fue interpretado como una indirecta para su expareja, quien escucha voces feministas que le piden responder “el golpe” con una denuncia por violencia política en razón de género. ¡Zas!

Pintan su raya de don Javier

Al que negaron más de tres veces en Puebla, nos platican, fue al exsecretario de Gobierno estatal y excandidato del PRI a la gubernatura Javier López Zavala, tras haber sido detenido como presunto autor intelectual del feminicidio de su expareja, la abogada y activista Cecilia Monzón. Nos narran que los liderazgos del tricolor poblano se desmarcaron de don Javier, a quien “si conocieron, ni se acuerdan”, y —como a Judas— exigieron que sea castigado con todo el peso de la ley, pues como dijo el dirigente priista Néstor Camarillo: “No somos abogados de nadie”. Sin embargo, nos indican que algunos ironizan con que, si se tratara de desconocer a “los indeseables”, el PRI poblano se quedaría sin líderes. ¡Ouch!

Aparta lugar... ¡para 2028!

Desde Hidalgo, nos comentan que ya hay quien calienta motores para la próxima candidatura a la gubernatura ¡para dentro de seis años! Nos platican que, como dice la raza, “todavía no se enfría el muerto” y el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto (PRI), tiene su logo personal alistando la campaña para ser el primero de la fila y no le vuelva a pasar lo que ocurrió en las pasadas elecciones, donde la dirigencia nacional le arrebató la postulación e impuso a la esposa del diputado federal Rubén Moreira, Carolina Viggiano, quien perdió por “goliza”. Nos dicen que, para algunos resulta simpático que aún no le entregan ni su constancia al actual gobernador electo y don Israel ya anda con esas ideas, pues es como apartar un lugar en el Estadio Azteca para el Mundial de 2026. ¡Qué oso!

Cuenta regresiva por el agua

Donde no la están pasando nada bien, nos comparten, es en Nuevo León, pues la falta de agua y el calor de hasta 40 grados centígrados tienen en “jaque” a la Zona Metropolitana de Monterrey. Nos relatan que habitantes de diferentes colonias han optado por bloquear avenidas y carreteras para pedir suministro del recurso y que se baje el cobro del servicio, además de que otros, en su desesperación, están recurriendo a ríos contaminados para algunos usos domésticos y lo peor es que hay estimaciones de que si no llueve lo suficiente en lo que resta de este mes, puede “arder Troya”... o más bien la Sultana del Norte, porque quedan poco más de dos semanas de almacenamiento en las presas La Boca y Cerro Prieto.