Alcalde panista pide a AMLO “una manita”con adeudo en CFE

En esas ironías de la vida en Morelos, nos cuentan que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado (PAN), sintió “el agua hasta el cuello” por las protestas de colonos que exigen el abasto del recurso tras el corte de energía que hizo la CFE a las bombas. Nos relatan que don José Luis aplicó “la clásica” de culpar a sus antecesores de un “adeudo histórico” de más de 300 millones de pesos y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador “una manita” para que les apliquen un “borrón y cuenta nueva” como en Tabasco, aunque sólo encontró apoyo en el Congreso local, por parte de la diputada Andrea Gordillo Vega (PAN), quien aspira a presidir la alcaldía, pero no dijo si el Legislativo le entraría al quite.

Si no los vences, desacredítalos

A un día de las manifestaciones en contra del plan B, nos comentan que en Chihuahua funcionarios federales y estatales de Morena comenzaron a “sentir calambres”, pues se prevé que la movilización sea concurrida en municipios como Juárez y la capital. Nos detallan que la estrategia guinda es desacreditar antes, durante y después de la movilización y, de avanzada, el coordinador de la bancada morenista en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, acusó que la oposición mantiene un discurso de engaño a los ciudadanos y, “aunque es bueno que la oposición ejerza su derecho a manifestarse, Morena está obligado a advertir del engaño que se pretende con una marcha de consignas falsas”. Aunque varios aseguran que le falta más a don Cuauhtémoc para poder ahuyentar a la gente.

Una atenta invitación

Desde Jalisco, nos comparten que no fue muy del agrado la “invitación” que hizo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez (MC) a las manifestaciones que se realizan afuera de la casa de gobierno, sobre todo entre los familiares de desaparecidos. Nos refieren que don Enrique expresó: “Invito a la gente a que entienda que no hay nada que venir a hacer a la puerta de Casa Jalisco (...) Si lo que se quiere es información, están las oficinas de la fiscalía para atenderlos; si lo que se quiere es la nota de los medios, pues está aquí a disposición la calle”, lo cual no fue muy aplaudido. ¡Ouch!