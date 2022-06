Alcalde panista le manda rechifla a delegada del INAH

La instalación de una rueda de la fortuna en el centro de Guanajuato capital, nos platican, abrió un nuevo pleito entre el alcalde de la ciudad, Alejandro Navarro Saldaña (PAN), y morenistas. Nos relatan que el permiso para el juego mecánico era de 10 días para las fiestas de San Juan, pero la delegada del INAH, Olga Adriana Hernández (Morena), ordenó que fuera retirado al tercer día, lo cual no le gustó a don Alejandro, quien aprovechó el concierto del grupo Los Valedores de la Sierra, para pedir a la audiencia una rechifla por el incidente y la gente soltó una “mentada de madre”, lo cual fue criticado por la regidora morenista Paloma Robles, quien acusó violencia política de género contra doña Olga y advirtió que presentará una denuncia. ¡Sí que se llevan pesadito!

“Estiran” impunidad de diputado

Desde Baja California Sur, nos cuentan que en el Congreso estatal “tienen todo, menos prisa” para avanzar el desafuero del diputado local Juan Pérez Cayetano (Morena), acusado de abuso sexual. Nos refieren que, a pesar de que la Comisión Instructora se comprometió a dar celeridad al trámite, la presidenta de la comisión, María Guadalupe Moreno (Morena), justificó que don Juan había tenido una cirugía y no se presentó; luego el legislador Luis Armando Díaz (PT) dijo que el imputado no había nombrado a sus abogados y que “de plano” el proceso se resolvería en el siguiente periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre, a pesar de que la ley dice otra cosa. ¿Y la justicia para la víctima?

Exhibe exesposa a senador

Al que exhibieron en el Congreso de Chiapas, nos comparten, fue al senador Noé Castañón Ramírez (MC) por ejercer violencia vicaria contra su exesposa Mayté López. Nos cuentan que colectivos y activistas urgieron a los diputados locales a legislar sobre este tema, como ha pasado en otros estados, y fue donde doña Mayté quien aprovechó el foro para denunciar que lleva seis años sin ver a sus hijos menores de edad y tres sin saber dónde se encuentran, porque don Noé los esconde y son utilizados como rehenes, además de que, dijo, al legislador lo protegen las influencias de su padre, Noé Castañón León, quien fue ministro de la Corte y fue secretario de Gobierno de Chiapas. ¡Zas!

Le revive el pasado a funcionaria

En Hidalgo, nos comentan, que su pasado persigue a la titular del Instituto del Deporte estatal, Fátima Baños Pérez (PRI), por un proceso legal en su contra por discriminación que podría tomar tintes penales. Nos refieren que, hace dos años, doña Fátima y dos personas más de esa dependencia fueron acusadas por los padres de un menor con síndrome de Down, por presuntamente negar el servicio bajo el argumento de que no se contaba con la preparación para atender al chico y, aunque se había cerrado el caso, un juez revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal, por lo que ahora deberá presentar mejores argumentos, o bien, que se proceda legalmente en su contra. ¡Ouch!