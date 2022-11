Alcalde le da a su pareja regalo de 25 mil pesos “en cash”

Desde San Luis Potosí nos platican que eso de la “pobreza franciscana” a algunos alcaldes “les entra por un oído y les sale por el otro”, como el caso del edil de Axtla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez (Morena), quien, sin el menor empacho, presumió el regalo que le dio a su pareja: un gigantesco ramo de rosas al que le insertó 25 mil pesos en efectivo, en billetes de 500 pesos, lo cual ofendió a más de uno, ya que en ese municipio la mayoría de la población vive con menos de 5 mil pesos al mes (si bien les va), por lo que, nos dicen, la opulencia de don Gregorio fue tomada como burla a los habitantes y a su partido que tanto pregona “la humildad de la austeridad”. ¿Qué más hará por “amor”?

Con don Adán el humor no falta

El que dejó varias cejas levantadas en Chihuahua, nos cuentan, fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López (Morena), con sus “bromas”. Nos indican que cuando se le preguntó si habría más recursos en 2023 don Adán respondió: “Aquí traigo 2 mil pesos para Chihuahua, a ver si me alcanza”, lo que no cayó muy bien y en seguida el alcalde de la capital Marco Bonilla Mendoza (PAN) reviró que esperaba que fuera broma, pues con eso no le alcanzaba “ni para pichar la comida en un buen lugar”, mientras que la gobernadora Maru Campos Galván (PAN) aseguró que don Adán sólo estaba jugando, “pues seguro eso se lo gasta en una comida”. ¡Ah, qué bromistas!

Levanta la mano funcionario

El que anda buscando los reflectores en Chiapas, nos comparten, es el secretario de Obras Públicas del estado, Ángel Torres Culebro (Morena). Nos narran que hace poco anunció la construcción de la unidad deportiva de Chenalhó, donde vestido de tzotzil y con música de banda se echó un “palomazo”, pero además anduvo presumiendo una distinción que recibió el pasado fin de semana en la Ciudad de México por la construcción del paso a desnivel del libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, por lo que varios lo miran con recelo con rumbo a 2024, como queriéndole decir que tome su turno y espere en la fila. ¿Será que lo ven como “el caballo negro”?