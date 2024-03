Reynosa.- El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, acusó de guerra sucia y mano negra en su contra luego de que Sergio Iván Ruiz Castellot, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, anunciara que el presidente municipal tenía suspendidos sus derechos político-electorales por lo que no podría votar ni ser votado en las próximas elecciones.

Ruiz Castellot informó que el alcalde, quien busca la reelección, no podría ser candidato por lo que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, tendría que proceder a una sustitución.

"Desde que inicié mi administración no han dejado de joder, me han querido ching...r a la mala, pero no van a poder porque aquí hay alcalde y vamos a seguir trabajando por Reynosa, ese tipo de situaciones se han estado presentando constantemente, no han dejado de molestar, hemos sacado el trabajo y queremos hacer más. Las declaraciones del vocal son lamentables, equivocadas y seguramente se va a estar dando cuenta lo equivocado que está", dijo Peña Ortiz.

Manifestó que apenas el día de ayer, funcionarios del INE le dieron a conocer que, por un error administrativo, se manejaba que no contaba con derechos político-electorales.

"El proceso siempre se va a complicar, pero vamos a estar en la boleta porque tenemos goce pleno de nuestros derechos políticos por ser alcalde, tener fuero y amparo, no necesito el amparo, es un seguro, creo que estas personas no checaron y se les hizo fácil hacer esta declaración tal vez por instrucción, por iniciativa propia, ellos sabrán, es importante preguntarles para saber de qué lado está jugando la autoridad electoral".

Baja California pone a disposición de los automovilistas la tarjeta de circulación digital

Pidió que el vocal del INE se mantenga al margen, así como que explique quién le ordenó dar esa declaración.

"Desconozco legalmente si se les pueda sancionar, el día de ayer, funcionarios del INE nos comentan que fue un error administrativo que no habían checado los estrados y este funcionario tampoco, me dicen que en los próximos días se corrige, ellos me dicen que era un error administrativo y ahora este señor hace estas declaraciones, aparte no he recibido notificación, el INE desafortunadamente me suspende los derechos por equivocación o porque le dieron lana a alguien para que moviera el sistema, eso ya ellos lo determinarán, ayer lo que si me comentan es que lo que esta declaración es equivocada y que tengo pleno gozo de mis derechos políticos", destacó.

Peña Ortiz dijo que no es la primera vez que se le ataca, sobre todo, porque marcha arriba en las encuestas.

"Todas las autoridades electorales saben que tengo fuero y un amparo, ya no hay duda porque es público, así que espero empiecen a actuar conforme a la ley y dejen de violar mis derechos político-electorales. Hay una orden de aprehensión que no debo tener porque tengo fuero, se tuvo que hacer un proceso por medio del Congreso y tampoco lo hicieron porque obviamente se pasaron la ley por el arco del triunfo".

El Presidente municipal dijo que existe mano negra ya que no es posible que ayer le informaron que es un error administrativo y hoy, el vocal dice que no tiene derechos político electorales vigentes.

“Ya estoy acostumbrado a la guerra sucia, aunque es la primera vez que viene de una entidad electoral que supuestamente debe estar checando que las elecciones se lleven en paz, ellos están creando confusión y problemática social", concluyó Peña Ortiz.









