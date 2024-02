Ciudad Victoria.- Durante su conferencia semanal, este miércoles el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, recordó que en su primer año de administración, “andaba como el Chapo Guzmán, en la noche brincándome, se los doy mi palabra, así goberné mi primer año”.

Se refirió a lo que calificó como una persecución que sufrió él y el secretario del ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, por parte del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“En la investigación de Hugo (Reséndez Silva) le armaron ahí una carpeta. A mí no me pudieron empapelar ¡Porque me pelé antes!”, expresó el edil morenista.

Y añadió: “Eh… Andaba como El Chapo Guzmán, en la noche brincándome, se los doy mi palabra, así goberné mi primer año. A las 5:04 de la mañana me brincaba de casa en casa, en tsurus, porque me traían el famoso sabueso, es el que pum detecta la placa y el color y ahí se va, sabes la trayectoria por dónde va el vehículo”.

Gattás Báez relató que, a través de ese tipo de tecnología, “me ponían el sabueso, me brincaba la barda para salir por otro lado, salí en un carro, me pelaba, me brincaba una casa y después en la otra noche ya no podía quedarme ahí, porque andaban aquellos que bárbaro”.

Mencionó que, “se los dije, los carniceros de hoy serán las reses del mañana”.

Pero aclaró que él no es igual, al señalar que por secrecía de las investigaciones oficiales no puede dar los nombres de exfuncionarios que tienen demandas por desfalcar al ayuntamiento de Victoria y a la Comisión Municipal de Agua Potable (Comapa), “nosotros no podemos actuar igual que ellos, y en ese sentido vamos a actuar conforme al derecho, y también a la justicia divina, y la justicia divina no te perdona”, expresó.









