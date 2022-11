‘Al fin encontré mi lugar en el mundo’

Pachuca.— Tuvieron que pasar 17 años para que Athenea pudiera encontrar su lugar en el mundo. En ese tiempo su vida no fue fácil. Escapó del hogar de su madre, donde temía por su integridad, redujo su núcleo familiar a unas cuantas personas, sufrió humillaciones y burlas y todo ello por defender su identidad.

“Porque el mundo no se reduce a sólo dos géneros, hay más escalas de colores y yo estoy ahí”, asegura Athenea, quien a sus 19 años reconoce que su vida no ha sido fácil y aunque en su personalidad ha predominado el lado femenino, su identidad es no binaria.

Relata que al inicio se le nombró Damián. Fue el nombre que le impusieron sus padres, pero siempre supo que Damián no vivía en su cuerpo ni en sus emociones.

Explica que sabía que en términos de género no era un hombre y el gran detonante fue en la primaria, en esas filas donde los maestros separan a los niños y a las niñas.

“Cuando pasa eso yo pensé, yo no soy de aquí, aquí no me hallo. Llegué a la casa y le digo a mi mamá que yo no soy niño”. No le dieron importancia. En esos días sus padres consideraban que era cosa de su edad y se le pasaría.

Los años de Damián

Damián nació en junio de 2003 en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Sus primeros años los pasó en Ecatepec. Con el divorcio de sus padres, su madre se fue a vivir a Pachuca con sus hijos.

El Damián de entonces llegó a Pachuca a los 13 años, cuando su vida empezó a cambiar.

“Un día experimenté con una blusa y de ahí en adelante la vestimenta cambió, y con ello empezaron los problemas más graves de discriminación. Fue necesario cambiarme dos veces de escuela”, recuerda Athenea.

En el Ceciyteh de Pachuca cursó hasta quinto semestre; hace tres semanas dejó la escuela, tras mucho acoso.

“O era la escuela o era mi vida. En más de una ocasión he pensado quitarme la vida por el acoso y discriminación.

“Todo esto me ha llevado a que es la única salida. Hubo un día que dije, ¿a qué vine a este mundo, a sufrir?”, recuerda.

“Hubo un maestro que me mandó llamar y me dijo que no me podía decir Athenea porque eso incomodaba a mis compañeros. Por supuesto pensé que el problema era de él y ese día me refugié en el baño a llorar.

Luego vino el uniforme, no quise usar el de los varones y ese fue otro problema”, cuenta.

Relata que ese día llegó una prefecta a hablarle de Dios, de “lo mal que estaba por no ser como había nacido”.

El acoso fue tal, que sus mismos compañeros realizaron una manifestación con pancartas en su defensa, y se firmó un documento en el que los profesores se comprometían a respetarle; sin embargo, el desgaste fue tal que mejor dejó la escuela.

“¿Tú cómo te sentirías de ver diario a tus violentadores?”, cuestiona Athenea.

A la par de las dificultades de la escuela, en su hogar las cosas tampoco iban bien.

“Yo deje ser Damián hace muchos años. Él se murió y nació Athenea hace dos años, pero tampoco sabía por dónde; no me identificaba ni como hombre ni como mujer. Conocí lo que era el no binarismo y fue una revelación: supe a dónde pertenecía”, afirma Athenea.

La salvación

Athenea asegura que la ha salvado Kity, su lado artístico, sin ella, dice, estaría perdide. Sortear los problemas escolares es una cosa, pero lo peor llegó después, pues tuvo que cuidarse de su propia madre.

“La sicóloga me dijo: ‘Salte de ahí inmediatamente’. Ahora vivo con mi padre, pero las cosas tampoco van bien. Por eso Kity es mi salvación. Experimentar mi lado artístico me ha salvado en más de una ocasión.

Kity es mi nombre drag y hago lip sync [simular cantar]. Entonces, pensar las coreografías, canciones, vestuario es un escape”, afirma.

Por el momento considera que la ansiedad ha pasado, las cosas están mejor y en el futuro regresará a la escuela y buscará estudiar Artes Escénicas.

Asegura que es muy importante saber que Hidalgo finalmente le reconoce, que dejó de ser invisible, que “lo que no se nombra no existe” ya quedó atrás y ahora, advierte, “somos y estamos”.

Le emociona poder cambiar su credencial de elector y que en su acta de nacimiento ahora aparecerá Athenea, no sólo un alma como se piensa, sino que finalmente será elle.

El derecho a la identidad

Orlando Sánchez, activista independiente, enfatiza que los derechos deben de ser de todos y por eso colaboró con el diputado del PRD, Miguel Ángel Martínez, para dar forma a una ley que no existían en el país: el reconocimiento de los derechos de la población no binaria.

“No es un tema que tenga que estar a discusión, el cómo te sientes con tu cuerpo es algo que se tendría que dar”, asegura.

El no binarismo es no reconocerse ni hombre ni mujer y fluir en ambos géneros por la vestimenta y los gustos.