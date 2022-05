“Al crimen organizado no se le defiende”: Santiago Creel califica como humillantes dichos de AMLO

Oaxaca de Juárez.– El diputado federal Santiago Creel Miranda negó que los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), en particular el de Felipe Calderón Hinojosa, sea responsable de la violencia que se vive en el país relacionado con el crimen organizado.

También negó que los gobiernos de su partido hayan violado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando sacó al Ejército a las calles para declararle la guerra al narcotráfico, y facultarlo para realizar tareas civiles que no tenía contempladas en la Carta Magna.

Durante su visita a Oaxaca para asistir al debate entre los candidatos a la gubernatura, rechazó que durante el sexenio de Felipe Calderón se haya protegido al Cártel de Sinaloa, pese a que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos por sus vínculos con este grupo del crimen organizado.



Según Santiago Creel, la violencia se desató en el gobierno del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque en cerca de cuatro años de gobierno suman 120 mil homicidios dolosos y en el de Felipe Calderón, dijo, “sólo fueron menos de una tercera parte”.

“Estamos en el cuarto año de gobierno y el presidente López Obrador trae un saldo de 120 mil asesinatos dolosos y violentos.

“Mientras que yo estuve en la Secretaría de Gobernación y era mi responsabilidad, jamás el Ejército circulaba en las ciudades, en las calles urbanas y jamás intervino en operaciones como primera línea de fuego y otras más, mientras estuve como secretario de Gobernación, para que se entienda, disminuimos los delitos violentos como nunca antes había ocurrido”, afirmó.



El diputado federal y vicepresidente de la Cámara de Diputados calificó, además, como humillantes los hechos ocurridos en Nueva Italia, Michoacán, cuando personas armadas en camionetas expulsaron de la población a un grupo de militares. Asimismo calificó de humillantes las declaraciones de López Obrador, quien calificó como una actitud responsable la respuesta de las fuerzas armadas y que también debe protegerse la vida de los criminales porque también son seres humanos.

“Es algo humillante, humillante para las fuerzas armadas y humillante para todos los mexicanos. Eso no hace, un Presidente de la República defiende a la sociedad del crimen organizado. Son seres humanos sí, pero son seres humanos que están haciendo el mal, que le cambian la vida a otras personas, que hacen un daño inconmensurable al generar adicciones en los jóvenes que padecen secuelas por el resto se sus vidas, además con sus familias”.

Santiago Creel sostuvo que el crimen organizado es el que desbarata la economía, el que interviene en los gobiernos, es el que genera la impunidad y la corrupción. “No presidente López Obrador”, apuntó, “al crimen organizado no se le defiende, se le enfrenta, se le sanciona con la ley en la mano y con la constitución, no más y no menos”.

afcl/rmlgv