“Aguascalientes será un estado seguro”

Con la convicción de que trabajará para llevar a Aguascalientes a consolidarse como un estado seguro, la gobernadora electa por la alianza PRI, PAN y PRD, María Teresa Jiménez Esquivel, cuenta en entrevista con EL UNIVERSAL que lo que la llevó al triunfo fue un trabajo de años, siempre cercano a la gente, por lo cual se compromete a que sus “oficinas siempre estarán abiertas a quien proponga y nosotros escucharemos y resolveremos”.

Tere Jiménez, exalcaldesa de la capital de Aguascalientes, resalta por otro lado que actualmente está trabajando en la etapa de planeación de lo que ella misma define como “lo mejor para Aguascalientes”.

“Quiero decirle a la gente que los necesito a todos para gobernar. No sólo se gobierna con una sola persona, los necesito a todos desde cualquier sector para hacer al estado no sólo una potencia en México, sino competir a nivel mundial”, señala.

Por otro lado, la panista destaca que, ante el triunfo arrollador de algunos proyectos de izquierda en México, los gobiernos encabezados por su partido, el PAN, tienen el diferenciador de “apostar al progreso de desarrollo al no regalar las cosas, sino dar herramientas para que la gente salga adelante”.

¿Cómo califica su triunfo?

—Fueron 20 puntos de diferencia. Un trabajo de esfuerzo, de dedicación, no fue trabajo de una campaña, sino de muchos años. Estoy contenta y emocionada, creo que llegamos a la meta, fui la más votada de toda la historia y esto me ayuda para que el día de mañana podamos trabajar muy bien con la gente de Aguascalientes.

¿Cómo recibirá usted al estado de Aguascalientes?

—Muy bien, es un estado próspero; siempre, por su gente, ha demostrado que va en progreso. Se le ha apostado a que haya inversión y a la seguridad. En el tema económico, sus finanzas están bien; cuando fui alcaldesa pagué la deuda pública, ahorita el estado no tiene un foco rojo porque sus finanzas públicas están sanas. Se ha trabajado mucho en el campo y en el desarrollo económico.

En la pandemia Aguascalientes no se quedó parado ni en recesión, al contrario, salió adelante siempre. Y nada más espero los tiempos para que podamos tener esa transición, para ver a los asesores en cada área que corresponde y ver qué es lo que sigue. Tomaré las acciones buenas que hizo este gobierno y haremos programas nuevos en donde se necesite fortalecer.

¿Por dónde comenzará a trabajar?

—A pesar de que vivimos al lado de Zacatecas y de Jalisco, Aguascalientes es el tercer lugar en seguridad pública. Cuando fui presidenta municipal de Aguascalientes, del lugar 300 llevamos a la capital —donde está más de 70% de la población— al número tres a nivel nacional, y esto nos está ayudando mucho para que el día de mañana seamos un estado seguro, y lo vamos a ser.

Trabajaré muchísimo en la prevención del delito, que el estado siga adelante en el deporte, en educación y en cultura; esa es la prevención al delito. Cuando un joven está estudiando será alguien que va a tener un gran futuro, es lo que queremos. Deseamos que las nuevas generaciones sean personas que lleven progreso y desarrollo, jóvenes preparados para las inversiones y en la tecnología.

¿Ha conformado ya su gobierno?

—En eso estamos. Nos acaban de entregar la constancia, estamos terminando el tema jurídico, y estamos en la planeación de lo que se llevará a cabo, porque desde hace más de un año estoy planeando los programas y proyectos que van a estar en los próximos años.

También me senté con muchos sectores, como urbanistas, para que pudiéramos ver el transporte público, el de la movilidad en Aguascalientes; con muchos doctores que estuvieron ayudando en diferentes mesas de trabajo; con los empresarios que siempre nos dan claves para poder ser un estado exitoso, lo que se convirtió en propuestas de campaña creíbles, el reto ahora es hacerlo realidad.

Que Aguascalientes tenga la oportunidad de tener un plan de desarrollo de futuro 20-50, que fue como lo planeamos (…). Un proyecto que retoma los planes que tenían sexenios anteriores, porque no soy de las personas que dicen “borrón y cuenta nueva”. Quiero que en Aguascalientes cada gobernante saliente y quienes estuvieron en ciertos sectores de trabajo sigan aportando su experiencia.

Aguascalientes es un estado gobernado por panistas, ¿por qué cree que la gente volvió a votar por el PAN?

—Creo que no sólo aquí, sino en general, se puede ver la política pública que hace el partido: son los mejores gobiernos, son los gobiernos que han pagado deuda pública, los que han respondido al tema de la seguridad, los que han estado teniendo desarrollo económico, que en la pandemia fueron premiados porque salimos bien librados.

Yo invito a los sectores a que evalúen mi gobierno de forma mensual, en todos estos temas tenemos que hacer una evaluación para medir si llegamos a los objetivos de ir mejorando.

Morena no pudo en Aguascalientes, pero sí con cuatro gubernaturas más, ¿qué le dice a usted esto?

—Creo que todos los panistas debemos trabajar muchísimo escuchando a la población, que la gente sepa lo que son los gobiernos de Acción Nacional. Donde no se conoce cómo gobernamos los panistas es porque no se conoce lo que es realmente la política pública venida a un futuro próspero.

En el PAN le apostamos al progreso, a no regalar las cosas, sino dar herramientas para que la gente salga adelante. No sólo queremos dar despensas, sino oportunidades de desarrollo y dignificar la vida de la gente.

¿Ha funcionado la alianza PRI, PAN y PRD?, ¿cómo lo percibe para 2024?

—Creo que la alianza ha funcionado, donde los factores políticos son importantes, con experiencia de liderazgo que demostraron muchas veces sacar a México de la crisis, vieron cuál era la política pública más sana para el tema del desarrollo del país, y ahora hacemos esta alianza.

Una alianza por México, donde cada liderazgo propone lo mejor posible para (...) que todos los recursos naturales que tiene el país y su riqueza sean explotados lo más posible para que salga adelante.

¿Cómo trabajará con el gobierno federal?

—Siempre he trabajado con respeto y con propuestas, seré una persona que lo que no me parezca lo diré con propuestas y con acciones, y lo propondré al gobierno si realmente es la vía o la alternativa para hacer un mejor gobierno. No me quedaré callada, pero siempre trabajaré con respeto hacia la institución del gobierno federal.