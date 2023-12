El Congreso del Estado de Aguascalientes, a través de una sesión privada y con un voto cedular, aprobaron la despenalización del aborto, así como se los mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace unos meses, teniendo como límite el cierre de la última sesión del presente año para legislar y modificar lo necesario.

La sesión tuvo verificativo el pasado miércoles, y conforme a la Ley Orgánica se llevó a cabo de manera privada.

Esto fue un acuerdo entre los legisladores, pues según su orden partidista, tienen diferentes maneras de pensar y fue la única forma en que se construyó un acuerdo para cumplir la orden de la Corte.

A inicios del mes de septiembre, por decisión unánime, la SCJN despenalizó el aborto a nivel federal en todo México. El límite de tiempo que quedó determinado en la ley fue de 12 semanas de gestación para realizar el aborto.

Photo: Carlos Jasso/REUTERS

Sin embargo el secretario de Salud de Aguascalientes, Rubén Galaviz, indicó que, independientemente de esta determinación, la mujer tendría que pasar a un comité, el cual de manera inicial, se tratará de convencerla de que no lleve a cabo su decisión. Posteriormente, las personas del comité tendrán que autorizar dicho procedimiento.

Además se señaló que en el Estado no se cuenta con médicos no objetores de conciencia que quieran realizar el procedimiento y que no hay manera legalmente de obligar a un doctor de practicar un aborto, independientemente de que estén en la ley, ya que para el secretario de Salud éste es un tema médico y no de leyes.

¿En México es legal abortar?

En México, el aborto es legal hasta la semana 12 sin importar la causa. Esto es así en 12 de los 32 estados de la República Mexicana, no obstante, la práctica se puede llevar a cabo sin penalización después de que en septiembre de este año así se estipulara, pero únicamente en cinco especiales:

Violación

Inseminación artificial no consentida

Imprudencial o accidental (como aborto espontáneo)

Si está en riesgo la vida de la mujer

Si el feto tiene malformaciones genética so congénitas

En septiembre, la SCJN despenalizó el aborto a nivel federal en todo México. Dicha decisión contempló modificar el Código Penal Federal para eliminar el delito de aborto, además de que instituciones de salud pública federales deben prestar el servicio de forma gratuita sin que quien realice la practica sea criminalizado.

¿En qué estados de México es legal abortar?

Actualmente solo en 12 entidades del país las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal, sin importar las causas:

Ciudad de México

Oaxaca

Hidalgo

Coahuila

Veracruz

Colima

Baja California

Baja California Sur

Guerrero

Quintana Roo

Sinaloa

Aguascalientes

Con información de El Informador