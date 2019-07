Adultos mayores se encuentran en abandono emocional en Yucatán: Investigadora

Mérida.- La investigadora del Centro de Estudios "Hideyo Noguchi" de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Gina Villagómez Valdez, precisó que la mayor parte de los adultos mayores en el Estado (alrededor 210 mil) enfrentan problemas de abandono emocional y viven solos.

En tanto, aseguró que el 18% de los adultos mayores en el Estado enfrentan abandono no sólo económico y laboral, sino emocional, ya que viven solos y no tienen familiares que se ocupen de ellos.

Por lo que la académica entrevistada señaló que aunque muchos "vivan en casa, tal vez no tengan la atención y preocupación de sus familiares por saber cómo están, vaya, que ni siquiera tengan el apapacho y la cercanía con ellos".

Sostuvo que una buena parte de los adultos mayores en Yucatán, no solo en Mérida sino en los municipios del interior del Estado, viven solos; hombres y mujeres, y la mayoría son féminas. "El trabajo de investigación que realizamos arrojó que los ancianos no sólo han perdido su nivel ocupación y productividad sino también para ganar su sustento y hay algunos que no tienen ni pensión ni seguros", declaró la profesionista de la UADY.

Entre otras cosas, precisó que buena parte de esas personas sufren el abandono emocional de parte de sus familiares y eso los deja en condiciones de vulnerabilidad.

Además, la investigadora dijo que analizando el caso de los adultos mayores en Yucatán, se encontró con otros datos reveladores y preocupantes, ya que los jóvenes de ahora no se han dado cuenta de cómo será su vejez y no se están preparando para ello, por lo que tienen peores perspectivas porque las leyes ya cambiaron y en muchos casos no obtendrán pensión ni jubilación.

Puntualizó que, hablando del futuro, pareciera que las nuevas generaciones aún no se percatan ni piensan en cómo será su vejez.

"Dentro de 30 años esas generaciones estarán siendo adultos mayores, pero sin pensión ni derecho a jubilación y lo peor es que hoy no se están viendo ni están pensando en cómo se verán de viejos ni qué harán", dijo.

Además actualmente no hay políticas públicas a favor de los adultos mayores y conforme pase el tiempo, la situación será peor para las nuevas generaciones, acotó.

