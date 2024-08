Elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentaron la noche de este miércoles en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la Ciudad de México, para detener al exgobernador Javier Corral a quien acusan de corrupción y peculado.

El Gobernador no pudo ser detenido luego de que el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, lo rescatara y se lo llevara en su camioneta.

Al respecto, el fiscal de Chihuahua dijo la mañana de este jueves en entrevista radiofónica que se trató de algo inédito en la procuración de justicia, pues estaban ejecutando una orden de aprehensión entregada por un juez de control, luego de una denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado que revisó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020-2021 y que turnó la denuncia hacia la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Por su parte, el encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, aseguró en un mensaje a medios que el personal ministerial del estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia de su jurisdicción, y negó que se tratara de un “rescate”.

Las versiones sobre lo sucedido se contraponen, e incluso desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el intento de detención se trató de “una venganza” por parte de la gobernadora Maru Campos.

¿De qué acusan a Javier Corral?

Javier Corral es acusado del delito de peculado como parte de las investigaciones que realiza en su contra la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

El pasado 23 de julio Corral Jurado no acudió a una audiencia programada en su contra en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública, en seguimiento a las denuncias donde se le señala por posible defraudación fiscal durante su mandato.

El pasado 5 de julio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó a Javier Corral Jurado sobre la apertura de un procedimiento en su contra por probable enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal por 98 millones de pesos.

Lo anterior, derivado de dos denuncias hechas ante la propia Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en diferentes fechas del 2022.

La primera denuncia fue presentada en el mes de febrero de 2022 ante la SFP por un diputado local, respecto a la petición de investigación e información sobre la compra de un terreno.

A su vez, la denuncia penal se presentó en mayo de 2022 ante la FGE, por un Presidente Municipal, por conductas de probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el fin de defraudar.

¿Hay orden de aprehensión contra Javier Corral?

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua informó que giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador a quien acusa de corrupción y peculado.

En su cuenta de X, la dependencia difundió el documento en el que informa de la ejecución de la orden por los probables delitos de los que acusa a Corral, y aseguró que la Fiscalía de la Ciudad de México autorizó la colaboración necesaria, aunque luego obstaculizó la diligencia de forma “inusual”.

En CDMX la ⁦@fachCUU⁩ ejecutó orden de aprehensión en contra del ExGobernador JCJ por la probable comisión de un delito de corrupción, para lo cual se autorizó por parte de la ⁦@FiscaliaCDMX⁩ la colaboración necesaria. De forma inusual, se está obstaculizando la misma pic.twitter.com/ObTmExpPHW — Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (@fachCUU) August 15, 2024

¿Qué papel juega la Fiscalía de la CDMX en este caso?

Durante la ejecución de la orden de aprehensión de la Fiscalía de Chihuahua, se hizo presente el encargado de despacho de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, quien impidió que se llevaran a Javier Corral diciendo que la dependencia a su cargo había decidido “no colaborar” y rechazó la orden de aprehensión.

Ulises Lara, aseguró que el personal ministerial del estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia de su jurisdicción, es decir, que pudiera ser detenido en la ciudad de México por una acusación en Chihuahua.

Señaló que el documento presentado por los agentes de la Fiscalía de Chihuahua, solo se trataba de un “documento interno que bajo ninguna circunstancia les faculta irrumpir en una entidad foránea y con ello violentar su soberanía y mucho menos a cumplimentar un mandamiento judicial”.

Dijo que ayer por la noche, recibió una llamada de parte del equipo de Javier Corral Jurado, en la que denunciaban que, al encontrarse en un restaurante personas armadas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de aquel estado, ingresaron al establecimiento con la finalidad de privarlo de su libertad bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial.

Al corroborar con el Jefe General de la Policía de Investigación de esta Fiscalía, Francisco Almazán Barocio, si agentes de la institución acompañaban dicha diligencia, por lo que al señalar que no, decidió apersonarse en el lugar.

Ulises Lara dijo que al arribar al sitio confirmó que sin la presencia de policías de Investigación de la Ciudad de México, quienes arribaron posteriormente a su llegada, se buscaba llevar a cabo la diligencia, al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, mismo que "no corresponde a una aceptación de la colaboración".

El exgobernador de Chihuahua abandonó el restaurante junto con Ulises Lara, quien se lo llevó en su propia camioneta.

Hoy por la mañana, Lara rechazó que se tratara de un rescate. Acusó que se violaron los derechos humanos de Corral y que al final de la noche el exgobernador de Chihuahua se retiró por su propio pie.

Este es el momento en que el encargado de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, rechaza la orden de aprehensión contra Javier Corral. Esto luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentó en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, para detener al ex gobernador. pic.twitter.com/PskJDZWuoe — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 15, 2024

¿Qué dice AMLO de todo esto?

Luego de que la Fiscalía de Chihuahua intentó detener la noche del miércoles 14 de agosto al exgobernador Javier Corral en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás” y es “una especie de venganza”.

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, se alió al exmandatario estatal priista, Javier Duarte, “aunque son de partidos distintos”.

“Es parte de la promiscuidad política de los últimos tiempos”, dijo el Presidente al señalar que el asunto es de “pleitos políticos y de venganzas”.

Mencionó que Maru Campos y Javier Duarte están aliados en contra de Corral “porque fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte, que tuvo que irse a Estados Unidos, allá fue detenido, extraditado, se trajo a Chihuahua y aquí se le liberó, creo ya”.

También dijo que no hubo información de las autoridades de Chihuahua a la Fiscalía de la Ciudad de México por esta acción.

¿Qué pasa ahora con Javier Corral?

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, señaló a EL UNIVERSAL que debido a que la Fiscalía de la Ciudad de México no ha entregado por escrito el por qué no decidió participar en el operativo para detener a Javier Corral y al no entregárselos, lo consideran como prófugo de la justicia.

De acuerdo con lo que explicó en entrevista, la noche de ayer que se negaron las autoridades capitalinas a colaborar en la detención del exgobernador, los agentes de la Fiscalía Anticorrupción pidieron que se entregaran las razones del por qué por escrito, sin embargo, hasta ela mañana de este jueves 15 de agosto la Fiscalía de la Ciudad de México no se las ha entregado, ni tampoco al imputado.

“Nosotros lo que pedimos es que nos hagan valer las razones por escrito por lo cual no quieren colaborar con nosotros, nos fuimos a la Fiscalía en la Ciudad de México y todavía es hora que no nos entregan la razón de por qué no colaboraban con nosotros y tampoco nos entregan al imputado, por lo cual nosotros lo declaramos prorrogó de la justicia”, aseguró Valenzuela.