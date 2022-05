Chihuahua.— Los días favoritos de Vania eran los sábados. Cuando tenía seis años, su mamá le hacía para desayunar pan francés. Ese es uno de los pocos recuerdos que le quedan de su madre, Pamela, quien desapareció en Chihuahua el 25 de julio de 2010.

Vania Hernández Alarcón, quien ahora tiene 18 años, ha buscado desde hace nueve años a su madre; sin embargo, el resultado no ha sido favorable.

Pamela Leticia Portillo Hernández salió de su casa el 25 de julio de 2010. En ese entonces tenía 23 años. En la vivienda quedó su madre cuidando a sus dos pequeñas hijas, de seis y cuatro años de edad.

“Por lo poquito que sé, ella salió con sus amigas a divertirse, creo fue a la cerve [zona de bares en Chihuahua]. Iba a volver temprano porque nosotras estábamos muy chiquitas y tenía que volver a cuidarnos”, relata Vania a EL UNIVERSAL.

Le han contado que su madre alcanzó a avisar a su abuela que iba de regreso. Incluso, se dice que iba “custodiada” por unos amigos que eran militares.

“Ella nunca llegó. No sé si era uno o dos militares, pero ninguno de ellos estaba tampoco en sus carros”, refiere la joven.

Cuando su mamá desapareció Vania tenía seis años y su hermana, cuatro. A lo largo de más de la mitad de su vida se han dedicado a buscarla, junto con su abuela y la tía de su mamá, quien las adoptó legalmente.

“Yo no me enteré de la situación hasta que tenía nueve años, porque mi abuela y la que es mi mamá adoptiva se encargaron de cuidarnos de ese tipo de información porque estábamos muy chiquitas. A partir de los nueve me dicen y he vivido las búsquedas, las manifestaciones y todo eso”, relata.

Vania recuerda a su mamá como muy unida a ella y su hermana, pues era una mujer muy joven. “Nos llevábamos muy bien, tengo vagos recuerdos de ella. Trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana hacíamos pan francés en las mañanas. Me acuerdo que me mandaba a la tienda y me decía: ‘ve por la miel para hacerte tu pan francés’. Los sábados eran mis días favoritos y para mi hermana igual”.

Autoridades deben hacer su trabajo

Aunque han pasado 12 años, Vania no pierde la fe en que algún día pueda hallar a su madre.

Considera que la única solución que existe para los familiares de los desaparecidos en el estado de Chihuahua es que las autoridades hagan su trabajo.

“Si el gobierno hiciera lo que debería hacer, pues su trabajo, todos los desaparecidos ya estarían con sus familias. Por ejemplo, ahora el 10 de mayo hay muchos niños que sufren la ausencia de sus mamás”, dice.

A sus 18 años, Vania estudia enfermería en la universidad y también procura ir a todas las manifestaciones, marchas y protestas que tienen lugar en la ciudad de Chihuahua; está comprometida en la búsqueda para dar con su mamá.

“Estamos en cada actividad del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, fuera y dentro del estado. Normalmente vamos a Cuauhtémoc —municipio ubicado a una hora de la capital del estado—; hace poco fuimos a la caminata Hasta Encontrarlos, siempre acompañando a las familias de desaparecidas”, señala.

La Comisión Estatal de Búsqueda en Chihuahua mantiene activa una recompensa de 200 mil pesos para quien proporcione información que lleve a dar con el paradero de Pamela.