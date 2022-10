Yuridia se inspira en Shakira y copia uno de sus looks casi a la perfección

Shakira siempre ha sido una fuente de inspiración para muchas jóvenes no solo en Latinoamérica, sino también en el resto del mundo. Hemos visto a miles de fans teñirse el cabello de rubio, de rojo e incluso de negro para parecerse a la cantante colombiana.

Pero no son solo las fanáticas de Shakira las que imitan sus looks, sino que también muchas celebridades se animan a copiarla. Recientemente la cantante y compositora Yuridia decidió realizar una pequeña sesión de fotos donde se percibe que ambas cantantes lucen iguales.

¿Qué look de Shakira eligió copiar Yuridia?

Yuridia eligió imitar el look que Shakira lució en su video clip “Inevitable”. Dicho video fue lanzado en 1998 y forma parte del disco “¿Dónde están los ladrones?”. En aquel entonces Shakira lucía una extensa cabellera negra la cual combinaba con unas pequeñas trenzas repartidas por toda su cabellera.

¿Por qué Yuridia imitó el look de Shakira?

Algunos fanáticos de Yuridia esperan que este look signifique una de dos opciones: o Yuridia realizará un cover de “Inveitable”, o Yuridia realizará una colaboración con Shakira. La cantante mexicana no ha confirmado ninguna de estas dos versiones y tampoco ha asegurado si ha imitado este look por puro placer, pero sus fanáticos no pierden las esperanzas.



Foto: Yuridia. Fuente: Instagram @yuritaflowers

Yuridia acompañó con su look con un atuendo total black y un maquillaje que resalta sus ojos ya que la cantante decidió maquillarlos con sombras de colores rosado, fucsia y violeta. La intérprete de “Amigos no por favor” aplicó abundante máscara para pestañas y los labios los pintó con un labial nude. Yuridia eligió este look para ir a una fiesta con sus amigas y simplemente decidió honrar la imagen y estilo de la reina del pop latino.

¿Cuándo sale el disco de Yuridia?

“Amigos el disco sale 20 de octubre, les aviso de una vez para que una semana antes hagan un detox, y así puedan el 20 de octubre puedan ahogarse en alcohol y tomar malas decisiones”, aseguró Yuridia en una historia de Instagram.