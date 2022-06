Yuridia rechaza “La academia” por traumas con Lolita Cortés

Ahora que Azteca tiene dos realities musicales al mismo tiempo, "La Academia" y "La voz", el público se pregunta porqué Yuridia, quien fue miembro de la cuarta generación de La academia, no está en el festejo de los 20 años, en el que sí han participado otros concursantes como el propio Yahir, quien es conductor. La producción del reality en el que está Ana Barbara confesó que Yuridia no aceptó por la pésima relación que tiene con Lolita Cortés, quien volvió al programa.

Tras una dura negociación y ver pros y contras, finalmente la secuela de "Mirreyes vs. Godínez", en la que actúa Regina Blandón, no pudo contra la actual situación de las salas tradicionales y llegará a plataformas digitales, por ViX. La primera entrega generó cerca de 4 millones de asistentes, así que se esperaba algo igual, pero al ver los números de apenas 25 personas por función para "Lightyear", el pasado fin de semana, no quedó lugar a dudas: se va a streaming.



Foto: Vía instagram @reginablandon

Wendy Sulca declina ir a la Marcha del Orgullo LGBT+

En el mundo del entretenimiento hay rivalidades legendarias, como Verónica Castro y Lucía Méndez, o Paulina Rubio y Thalía, pero al parecer ahora existe una nueva: La Tigresa del Oriente y Wendy Sulca. Las dos peruanas fueron invitadas a la Marcha del Orgullo Gay, que se llevará a cabo hoy en la CDMX, a la que sólo acudirá La Tigresa. Los organizadores nos contaron que Sulca había aceptado, pero declinó cuando se enteró que estaría su archirrival en el Pride.



Foto: Archivo El Universal

