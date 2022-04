Yuridia encontró libertad y alivio en la pandemia

Ver un maratón de películas, escuchar mucha música y hasta disfrutar un resfriado era algo que Yuridia nunca había experimentado, hasta que llegó la pandemia, la cual, para ella, expresa, fue un símbolo de libertad y un respiro para sobrellevar su fobia social.

“La pandemia fue lo máximo; perdón, sé que es horrible decirlo, porque el mundo sufrió mucho, pero yo me lo pasé genial, fui muy feliz, fue el tiempo que nunca tuve en la vida. A mí no me podía dar gripa porque me daba ansiedad y estrés enfermarme de la garganta porque yo me dedico a cantar, y ahora decía: ‘quiero que me dé gripa, gozar que estoy enferma’; por fin era libre”, dice.

La cantante sonorense reconoce la ironía de que el encierro significara para ella una suerte de sueño hecho realidad; una oportunidad de hacer todo aquello de lo que se había privado durante mucho tiempo por la carga de trabajo.

“Mozart ya me lo sé todo, todo de Led Zeppelin, ya sé cocinar un montón de cosas, todos los rompecabezas del mundo los armé, todo el tiempo del mundo para mi hijo lo tuve, para mi esposo también; fui muy feliz”, enfatiza.

Antes de la cuarentena, la intérprete de éxitos como “Ángel”, “Ya te olvidé” y “Te equivocaste” había anunciado su retiro indefinido, porque ya no toleraba el ritmo de trabajo. Teveló que vive con fobia social, un trastorno mental en el que las interacciones sociales causan ansiedad irracional.

“La gente me dice: ‘pero, ¿por qué estas en redes sociales si dices que tienes esto?’ Tener fobia social o ansiedad social no quiere decir que seas incapaz de hacer cosas, solamente que te cuesta más trabajo. Por ejemplo, ir al súper a comprar algo, que cualquiera lo haría de una forma muy normal, a mí me da ansiedad, pero de todas formas lo hago, no me hace una persona incapaz de vivir mi vida, y pues hay que tener huevos también”, destaca.

La cantante asegura que no ha sido fácil enfrentar este padecimiento, pero indica que se siente contenta de que, así como ella, muchas más personas se han atrevido a hablar de este trastorno poco visible.

“Hace poco hablaba con mi equipo de J Balvin, de como él dice que sufre ansiedad también y dije: ‘esto es más común de lo que pensamos’, sólo que se volvió un tabú que la gente no se atreve a confesar. Y a mí, aun con esto, me tocó ser cantante, todos los días trabajo en eso”, ahonda.

Vuelta a sus raíces

Es gracias a este respiro que Yuridia regresa más empoderada a la música con “Y tú, ¿qué ganas?”, tema con el que se abrirá las puertas en el regional mexicano, el cual ya puede escucharse en todas las plataformas digitales.

“Estaba muy nerviosa, pero cuando llegué con Edén Muñoz, que es el productor, se empezaron a abrir las puertas a los recuerdos de mi infancia. Yo decía: ‘¿qué voy hacer? Estoy muy desconectada del género’. Y resultó ser que no, que tenía mucho de ese género en mí. Salí sorprendida y feliz”.

La artista también celebra la libertad que ofrecen las redes sociales, pues considera que ya no tienes que estar sometida a cumplir con ciertos estándares y prototipos, por lo que se dice encantada de que sus admiradores la reconozcan como la chica que usa jeans y tenis.

“Ahorita puedes sólo agarrar tu teléfono y ahí está ya tu historia plasmada, entonces está genial, me gusta mucho esa evolución, creo que le he sacado buen provecho. Sentía que estaba muy expuesta y muy al alcance de todos pero ya se volvió algo muy divertido para mí”, recalca.

Yuridia

Cantante

"Tener fobia social no me hace una persona incapaz de vivir mi vida, solamente te cuesta más trabajo y pues hay que tener huevos también”

3.6 MILLONES de oyentes mensuales tiene en Spotify. “Ya te olvidé”, de los temas más buscados.

2.7 MILLONES de seguidores tiene Yuridia en su cuenta de YouTube, 167 mil en Instagram y 297 mil en Twitter.

La carrera del “ángel”

Inicio. Yuridia saltó a la fama en 2005, cuando participó en el reality de Azteca, La academia, en el que obtuvo el segundo lugar.

Cover. Popularizó gracias al reality el tema “Angel”, de Robbie Williams, en español.

Trayectoria. Tiene seis álbumes de estudio, un Primera fila y dos recopilatorios.

Cifras. Ha vendido más de 5 millones de álbumes y 8 millones entre LP, sencillos y copias digitales en los últimos 15 años.