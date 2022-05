La cantante Yuri nuevamente dio de qué hablar después de que se pronunciara abiertamente en contra del aborto. En 2021 la veracruzana fue criticada por mostrar ideas homofóbicas durante una entrevista con el Escorpión dorado, donde afirmó que se “fue a hacer unos estudios” después de que se enterara que tuvo novios gays.

Estos comentarios pusieron a la comunidad LGBT+ en contra de la intérprete de “El apagón” pues ella ha participado en realitys de diversidad sexual como “La más draga”, por lo que la señalaron de hipócrita y la nombraron “La más homofóbica”.

Ahora fue durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos para su programa en Vix, que Yuri se sinceró sobre su postura frente a la legalización del aborto.

“Claro que tienen su derecho. Las mujeres tenemos derechos, nadie puede gobernarnos, sí tenemos que luchar por nuestros derechos, sí estoy de acuerdo, las mujeres no nos debemos de dejar que nos pisoteen, pero a mi punto de vista yo no podría matar un hijo, porque estoy matando un ser humano y no tengo ese derecho”, afirmó

La también actriz profesa la religión cristiana desde hace varios años, por lo que es común que hable acerca de sus creencias y su devoción. En esta ocasión explicó que es precisamente por su religión que no ve de forma correcta la interrupción del embarazo.

“Ese es mi punto de vista, soy cristiana, a lo mejor a mucha me va a tirar en las redes, me vale”, expresó.

Opinó sobre el feminismo

Fue a raíz del cuestionamiento de Ramos sobre si es feminista. A lo que ella negó rotundamente y dijo que la principal razón por la que no coincide con el movimiento es porque no está a favor del aborto.

“No estoy de acuerdo en que por ser feminista destruyas una vida, ¿por qué no mejor cierras las piernas?”, sentenció.

Aunque es consciente de que en Estados Unidos y algunos otros países ya es legal la interrupción, como un derecho de las mujeres a elegir, ella dijo que no va en contra de eso, pero nunca lo haría ni lo aprueba.

“Claro que tenemos el derecho -de decidir sobre su popio cuerpo-, pero de matar una vida no estoy de acuerdo, estás matando, es un asesinato”, sentenció.

En redes sociales la opinión se dividió entre los que consideran que su postura es antifeminista y los que aplauden que y afirman que “dice la verdad”.

“No soy feminista. Creo que tanto el hombre como la mujer tenemos un lugar que Dios nos dio,algunos hombres a lo mejor no han tomado ese papel que Dios les ha dado y las mujeres queremos tomar a veces el papel del hombre y cuando tu haces cosas que no están dentro de las reglas… esa es mi forma de pensar, no quiere decir que todas las feministas me tienen que hacer caso, las respeto, pero yo pienso que no soy feminista, antes sí era feminista”.



