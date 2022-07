Yordi hace llorar a Jesse & Joy

De qué tanto habrán hablado Jesse & Joy con Yordi Rosado que hasta terminaron en lágrimas los tres a la mitad de la entrevista que les hizo este último. El autor del libro “Quiúbole con…” adelantó que el dueto pop abrió su corazón en una charla que se podrá ver en su canal en los próximos días y que es “de las entrevistas más bonitas” que ha hecho en su vida: “terminamos llorando los tres”, aseguró.

Luis Gerardo Méndez se pone otra vez la sotana

En secreto, pero ya con el guión listo, Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre se alistan para la segunda temporada de “Los enviados”. Septiembre es el mes que les han dado como plazo para ponerse de nueva cuenta la sotana y desenmarañar sus presuntos milagros. No será secuela como tal, pues hay un nuevo caso que los aleja de la primera entrega.



Karime Pindter pide que no le hablen de Manelik

Karime Pindter ya no quiere que le pregunten sobre su relación con Manelik y pide que se enfoquen en sus nuevos proyectos como su participación en el reality de Paramount+ “All star shore”. Si bien ambas famosas llegaron a ser amigas cuando formaban parte de “Acapulco shore”, no es nuevo que están distanciadas, y así lo explica Pindter: “pues ahorita no nos hablamos y uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro, pero yo le deseo la mejor de las suertes y ella la tiene”.

