Yolanda Andrade respalda a Jorge Carbajal y ataca a Verónica Castro

Verónica Castro se encuentra en la polémica por su club de fans. Al conocer la información, Yolanda Andrade, quien ha manifestado en más de una oportunidad que tuvo una relación con la actriz, se sintió en la obligación de dar su opinión al respecto. Asimismo, explicó que ella era “menor de 20 años” cuando vivió su romance con ella.

De esta manera, Yolanda Andrade le dio su apoyo a Jorge Carabajal, uno de los periodistas que presentó la información contra la actriz. “Yo creo que no hay precio que alguien pueda pagar para arriesgarse a decir algo así, si Jorge Carbajal lo dice, ellos no son capaces de decirlo si no tienen los pelos en la mano”, apuntó cuando le pidieron su opinión.

Yolanda Andrade agregó que mientras estuvo con Verónica Castro no sucedieron este tipo de cosas. “El caso de menores de edad es bien delicado, es un tema que no podemos hablar a la ligera porque no es un chisme, ni es una cosa, esto es algo serio”, detalló, aunque sí mencionó que existieron “otras” cosas extrañas durante su supuesta relación.

Qué dijo Yolanda Andrade sobre Verónica Castro

De esta manera, Yolanda Andrade señaló que toda esta situación es bien delicada porque hay niños en el medio. “La etapa de la niñez es bien corta y es bien delicado que los niños tengan comunicación con adultos sobre todo cuando no es una plática constructiva. Yo creo que no está correcto si los papás no lo saben”, aseguró.

Pero también dejó muchas especulaciones abiertas sobre la inocencia de Verónica Castro. Es que cuando le preguntaron si le había tocado vivir cosas turbias con la cantante, ella mandó a los periodistas a investigar. “Ay no, no les voy a decir porque luego se enganchan, mejor investiguen”, agregó.

“Respeten a la gente que investiga, porque se arriesgan a eso, a exhibir a personajes que ustedes idolatran”, concluyó la presentadora.