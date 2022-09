Yalitza Aparicio se aleja de estigmas en su regreso

Cuando a Yalitza Aparicio se le presentó el guión de Presencias vio la oportunidad no sólo de desencasillar su perfil, sino también de ingresar al terror, género fílmico opuesto al que hizo en ROMA, que la lanzó a la fama.

“A las personas con mi perfil los encasillan en ciertos personajes y la lucha era demostrarle al público que también puedo hacer diferentes roles”, dice.

Durante un tiempo, la actriz nominada al Oscar admitió sentir cierta presión por parte del público respecto a su siguiente proyecto: “En ningún momento se me había cruzado por la mente hacer terror y cuando se presentó (la oportunidad) me atreví porque era algo diferente”.

Yalitza cuenta que no se opuso a hacer personajes como el de ROMA, que fue el de una empleada doméstica, pero pidió a los directores que le dieran la oportunidad de experimentar.

“Creo que me volví muy selectiva, pude haber agarrado muchos proyectos que fueran el mismo personaje, con la misma historia, pero no me opongo a personajes que impliquen aprender más”, indica.

Presencias es dirigida por Luis Mandoki y estrena hoy en VIX+. En ella, Yalitza interpreta a Paulina, la encargada de una tienda de abarrotes que se transporta en motocicleta, por lo que la considera una mujer independiente. “Lo más complicado fue que me dijeran: ‘vas a manejar moto’. Fue así de, ‘media hora de clase y a grabar’”.

La actriz destaca la importancia de que se abran espacios a personas indígenas en la industria: “Es una lucha que existe desde hace tiempo sólo que no se había dado la oportunidad de hablarlo, ahora justo muchos han cambiado este chip”.