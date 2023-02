Yahir revela que ya no mantiene ningún tipo de comunicación con su hijo Tristán

La relación entre Yahir y su hijo mayor, Tristán, parece estar irremediablemente rota después de los problemas que ambos tuvieron por las adicciones y las malas decisiones que tomó el joven respecto a su futuro.

En el pasado, el exacadémico mostró su desaprobación a los planes de su hijo de iniciar una carrera en el mundo del entretenimiento para adultos, incluso reprobó que continuara consumiendo sustancias ilegales; sin embargo, Tristán le pidió que lo apoyara y lo aceptara tal cual es, pues además se dijo abiertamente bisexual.

En cierto momento, padre e hijo volvieron a reencontrarse, incluso el joven aceptó la ayuda de su padre e ingresó a rehabilitación; ahora es el propio cantante quien reconoció que ya no mantiene ningún tipo de comunicación con su primogénito: "No, no estoy en contacto con él, tengo rato que no estoy en contacto con él", dijo en una entrevista retomada por el programa "Venga la Alegría".



El cantante y su hijo ya no mantienen ningún tipo de comunicación Foto: Instagram

Lee también: Mientras el padre de Shakira regresa al hospital, Piqué y Clara Chía presumen su amor

Recientemente una revista de circulación nacional publicó que Tristán tiene deseos de debutar como cantante, pero no para seguir los pasos de su padre, sino para hacer música erótica, algo que el sonorense desconocía por completo: "No sabía. Me dijeron hace ratito, vengo llegando y en el aerpuerto me comentaron algo, pero no sé que decirles, no tengo idea y no se qué esté haciendo Tristán", agregó.

Aunque no reveló los motivos por los que se mantiene alejado de su hijo, Yahir explicó que son "cosas que pasan" y al ser cuestionado sobre si se cansó de apoyarlo y ahora permitirá que aprenda solo de los golpes de la vida, así respondió: "Ya es un chamaco grande".



Sale en defensa de Belinda

De lo que sí hablo fueron de las recientes acusaciones que algunos miembros de la familia de Belinda hicieron en contra de la cantante, llamándola interesada y hasta dando a entender que tuvo una aventura con uno de sus primos.

Yahir, quien protagonizó el musical "Hoy no me puedo levantar" al lado de la española, no dudó en salir a su defensa y recalcó que es una mujer trabajadora que se merece todo su respeto y el del público: "Yo he trabajado con ella y espero seguirlo haciendo. Es una mujer que quiero mucho, que admiro mucho… muy talentosa y muy trabajadora, entonces no tengo nada que decir de ella más que puras cosas buenas”, finalzó.



Yahir salió en defensa de su excompañera Belinda, a quien han tachado de interesa en los últimos días Foto: Instagram

Lee también: Alfredo Adame en nuevos problemas legales, juez ordena su arresto por 12 horas