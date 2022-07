Ya sin exclusividad, Adrián Uribe hizo esto en Miami

Ahora que ha quedado libre de Televisa, en donde tuvo exclusividad durante años, Adrián Uribe está por estrenar un Late night show que grabó en Miami

“Será muy divertido, es el primer late night que se va a transmitir simultáneamente en Estados Unidos y México. Serán diez programas. Tuvimos grandes invitados como J Balvin, Fonseca, Ozuna y Gloria Trevi”, adelantó.

Se espera que el show se estrene en octubre con TelevisaUnivisión, aunque el actor dice que sólo es una relación laboral sin ataduras, por lo que vienen otros proyectos como la cinta con Consuelo Duval y la serie de Pena Ajena; así como una gira de eventos junto a Adal Ramones.

“Tengo una excelente relación con Televisa, seguiré trabajando con ellos y con quien me contrate”, dijo el comediante.

Galilea Montijo y Paul Stanley tiran mala vibra a "Sale el Sol"

En el programa “Hoy” le dieron la bienvenida como conductor a Carlos Arenas, pero durante su recibimiento Galilea Montijo dijo unas palabras que parecieran quieren minimizar a su competencia, “Sale el Sol”, en donde trabajó el nuevo integrante del equipo.

La Gali expresó: “yo no sé, pero ¿ya viste qué bonita la luz de aquí?”, haciendo alusión a la “luz” y el “sol”, a lo que Paul Stanley dijo enfático que en esta revista matutina de Televisa sí hay presupuesto.

Ya hubo quien rechazó a Harry Styles

A Harry Styles alguien se atrevió a decirle que no. El cantate contó que fue a la audición para darle vida a Elvis Presley, sin embargo, no fue aceptado porque ser mundialmente reconocido y eso no buscaba Baz Luhrmann, director de la película.

El cantante dijo que se sintió desplazado y se mostró un poco resentido con el director y con el actor que le dio vida a Elvis.

"Siento que, si un director siente que no soy la mejor persona para el papel, entonces es mejor para ellos y es mejor para mí. Si piensan que la película va a ser mejor con otra persona, entonces no quiero hacerlo porque no quiero ser la versión no tan buena", expresó Harry.