Ya nunca más las mujeres estarán calladas: La Mala Rodríguez

Con su música y un discurso firme en sus letras se ha hecho escuchar. El feminismo, el machismo y el racismo son las constantes en las canciones de La Mala Rodríguez. Desde su trinchera, afirma, trata de concientizar y darle fuerza a las mujeres que la siguen.

“¿Quién me protege?”, “Pero ahora sé que no estoy sola. ¡No estamos solas!”, “Todas valientes”, son algunas frases de su canción “Gitanas” o “Mírame a los ojos si me quieres matar: ¡Nanai, yo no te voy a dejar!”, advierte en “Nanai”.

En su éxito de 2003, “La niña”, la cantante española hablaba de una mujer que desde pequeña tenía que sobrevivir: “Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar”. Mientras que en “Aguante” aborda la discriminación: “Me dice que aguante y no me da la gana. Yo vine a llevármelo to’ por delante”.

Con su rap e influencias flamencas, María Rodríguez Garrido, su nombre real, ha labrado una carrera de más de dos décadas que incluye siete discos y un premio Latin Grammy a Mejor álbum de música urbana.

¿Cuándo fue que empezaste a escribir temas musicales sobre feminismo, machismo y racismo?

Cuando me di cuenta de quién era yo, tiene más que ver con conocerte a ti mismo y ver qué es lo que te preocupa. Creo que fue una cosa bastante normal, que yo estaba escribiendo sobre lo que vivía y lo que me pasaba, nunca pensé en ‘por los derechos de tal’, fue el hecho de verme en esta sociedad y encontrarme en el papel que se me ha dado.

¿Has sufrido violencia?

Es muy raro ver a una mujer que no haya sufrido violencia, desde que somos pequeñas ya nos pasan cosas a todas, alguna especie de acoso porque la educación que se le ha dado a los hombres de nuestra sociedad es bien machista y tenemos que cambiar eso.

¿Qué opinas de los usos y costumbres, como el machismo, en algunas sociedades?

Hace poco tuve oportunidad de compartir un rato con Lydia Cacho, la periodista mexicana; yo la amo, la admiro, es para mí lo más cercano a Superman, veo que para ella sólo existe un camino y es para delante y es así, no hay más. No se pueden permitir injusticias nunca jamás, entonces es una cosa tan sencilla que poquito a poco el grosor de la sociedad va a ir comprendiendo.

Porque nunca puedes estar del lado que está oprimiendo a otro. Yo quiero ser para los demás como lo es ella, quiero con mi música acercar a las mujeres a eso, decirles: ‘siéntete bien, no le debes nada a nadie, estamos aquí para seguir andando, para delante y que se jodan’, básicamente.

¿Qué opinas de las manifestaciones y marchas feministas que se han realizado en el mundo?

Me da una impresión de que ha cambiado mucho quizás desde 2015 o 2018 y estoy muy feliz, porque realmente era una situación insostenible, al día de hoy hay tanto conflicto que tan sólo con la palabra feminismo explotó la cosa. Ya nunca más las mujeres estarán calladas; recuerdo ver una sociedad que aguantaba y aguantaba y entendía el sacrificio como algo positivo, pero ahora las niñas ya no van a pasar por ahí nunca más, la cosa ha cambiado y a mí me hace muy feliz que sigamos dando pasos.

No podemos decir que todo está arreglado, ni que haya un gran diálogo, porque incluso dentro del feminismo hay mujeres con diferente opinión, pero al menos ya se puede decir muy alto y claro que las mujeres no estamos aquí para complacer a nadie, sino a nosotras mismas.

¿Qué se necesita cambiar para proteger más a las mujeres?

Quien pueda, de las personas con privilegio, debería alzar la voz necesariamente y visualizar todo esto. Las manifestaciones que se hicieron con todas estas mujeres que han salido a la calle son como una fuerza, como un latido, una manera de decir: ‘¡basta!’ Dicen: ‘las cosas cambiarán, todo lleva su proceso’, y sí, pero es necesario manifestarse y gritar, si no nos escuchan.

¿Qué hacer para no normalizar la violencia contra la mujer?

Yo veo más fácil educar a las nuevas generaciones en un sistema de valores respetuoso con todos los seres humanos y con todas las personas, y partiendo de ahí se puede construir algo, pero hay ciertas personas con las que no dialogo, no hablo porque me da pereza, porque yo sé que no me va a entender, porque esa persona está programada a que no va a cambiar, por mucho que yo le diga, no va a entenderme, por eso esta lucha, está un poco así.

¿Qué dirías a las mujeres?

Yo hablaría de mujer a mujer y le diría: ‘si no estás bien aquí, vete, trata de irte a donde estés mejor, busca tu lugar, en vez de estar buscando el problema en el otro, de ‘porque tú tal’, mejor busca tu sitio, un rincón donde te sientas muy bien y crea tu maravilla, porque es muy difícil (hacer cambiar a la gente), es 2021 y mira el racismo que hay y cómo está todo, es una locura.