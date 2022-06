"Ya exploté": Toñita lanza mensaje final tras su salida de "Las estrellas bailan"

Toñita ya está harta de las críticas, burlas y señalamientos que ha recibido en el show de baile de "Las estrellas bailan" por lo que tomó una tajante decisión, se va de la competencia del programa “Hoy”: “Estoy muy molesta, estoy cansada, agotada”, pues los jueces no han querido ver el esfuerzo que ha puesto dentro de la contienda.

Luego de atravesar semanas de ensayo tras ensayo, caídas, raspones, pleitos con los jueces y hasta cambio de pareja, Toñita ya tuvo suficiente y no quiere regresar otra semana más a la competencia del matutino. Eso fue lo que dijo durante un vídeo de Instagram en donde argumentó los motivos por los que ya no participará más.

La exacadémica debutó en Televisa al formar parte de la parejas de famosos que participan en el show, pero parece que su estadía en la televisora será de corta duración, ya que aunque en repetidas ocasiones agradeció a la producción por la oportunidad, fue muy expresiva al declarar que ya estaba más que cansada de lastimarse sin obtener reconocimiento de los críticos.

Lee también: Ella es la modelo que robó el corazón de Camila, la hija de Raúl Araiza

“Pido una disculpa por irme así”, pero “¿para qué continuar en un concurso donde no notan ni tu esfuerzo, ni tu dolor ni nada?”, explicó.

“Me duele un pute… la ingle, el cuello, el hombro y aú así, vengo, ensayo, trabajo, hago las pinch… cosas, no me cule… como los demás, pero ya no me voy a lastimar más”, decidió.

Aunque reconoció que no le gusta abandonar los proyectos, dijo que –en este punto- las críticas están afectándole más de lo que se debería, al grado que ha experimentado ataques de ansiedad, pues es una persona que siente y, desde este lunes, ya comenzaba a sentirse inconforme con la situación que se vive durante la transmisión.

También llamo “pende…” a las personas que ven el programa y la critican, aseverando que no baila nada, pues Toñita asegura que sí baila y lo hace bien, porque de no ser así no habría obtenido calificaciones altas como ocho y nueve. Además, se ha visto afectada físicamente, pues refirió que la ingle la tiene muy lastimada.

Ante esta circunstancia, la cantante expresó, abiertamente, que prefiere que otra pareja aproveche la oportunidad y permanezca en el show porque ella ya no quiere y tampoco puede más. Admitió que lamenta abandonar a Jorge Losa, su pareja de baile, porque se ha portado la altura, lo cual agradeció mucho, igual que dio gracias a las personas que votaron por ella para que permaneciera en la competencia.

“En verdad, agradezco mucho, ya me voy a calmar. Lamento mucho la situación, dejar tirada las cosas, pero yo no tengo que demostrar que soy bailarina, yo soy cantante, interprete, me jodo… Ya baile lo que tenía que bailar, ya di lo que tenía que dar”.

Lee también: Danna Ponce, actriz de 22 años, denuncia abuso sexual de Coco Levy, hijo de Talina Fernández

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc