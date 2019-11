Ya circula el Furor del Knotfest Meets Force Fest en México

Este fin de semana se esperan asistentes internacionales de más de 35 países que acudirán al festival Knot Fest Meets Force Fest.

Este fin de semana, podremos disfrutar de uno de los festivales más esperados de Rock y Metal; el aclamado Knotfest el cual en éste año unirá fuerzas con el Forcefest, ambas marcas de festival ya tienen un renombre y trayectoria por lo que a través de ésta sinergia, se espera un gran evento.

El festival estará lleno de grandes sorpresas, una de estas es que tendremos la alineación completa de la banda Slipknot, así lo anunció el grupo de metal. Ellos se presentarán el 30 de noviembre y encabezará ambos eventos en apoyo de su nuevo álbum "We Are Not Your Kind", lanzado el mes pasado, posicionándose en el número uno en ocho países.

Entre los sucesos especiales que tienen preparados para nosotros, es la presencia de Godsmack, pues esta sería su primera presentación en tierra Mexicana. Evanesce, Bullet For My Valentine, Papa Roach, 311, Carcass, Suicidal Tendencies, Stratovarius, Nothing More, Of Mice And Men, Belphegor, son algunas de las bandas que saldrán al escenario en este festival.



Se esperan espectadores de diversas partes del mundo, pues según las estadísticas de StubHub, las ventas para el festival tomaron lugar en más de 35 países. La mayoría de las ventas, con un 94%, fueron realizadas de México. El restante 6% fueron ventas llevadas a cabo por Estados Unidos con el 4%, seguido de Costa Rica, Guatemala, Colombia y Brasil, colocando a México en el mapa internacional como un destino turístico y también de eventos y conciertos.

El Knotfest México tendrá lugar el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre de 2019 en el Parque Deportivo Oceanía y marcará la primera actuación de Slipknot en la Ciudad de México. Si todavía no tienes boletos y quieres asistir al primer concierto en el que se presentará ésta banda, adquiere tus boletos en StubHub, asegurando su validez y el acceso al evento con la garantía de FanProtect; aún estás a tiempo de adquirirlos.

¡¡¡No te pierdas la experiencia de estar en éste festival, que contará con bandas icónicas del género e imponentes escenarios!!!.

