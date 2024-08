Cannes.— Aun con una carrera de 45 años, para Willem Dafoe, quien estrena la película Tipos de gentileza, preparar un personaje es un asunto serio, por ello, intenta cuidar las influencias que nutren su capacidad interpretativa, y cuando no está rodando, está lo más alejado posible de la tecnología y el Internet.

“Tienes que tener cuidado con lo que pasa en las redes porque puedes quedarte ahí dentro. Yo no soy muy tecnológico. Es un tipo extraño de bendición. A veces me hace depender de la gente de una forma que no me gusta, pero lo prefiero”, indica en entrevista con EL UNIVERSAL.

Desde el Hotel Carlton, el actor explica que no recurre ni a los medios ni a las noticias con el objeto de cuidar su salud mental, y prefiere inclinarse por otras actividades.

Lee también Willem Dafoe recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: "No puedo dejar de sonreír, parezco un idiota"

“Tengo amigos con los que invento planes que no involucran internet ni mirar pantallas, imágenes o videos. Cómo funciona mi cerebro es primordial para mí, soy bastante disciplinado al no mirar cosas extrañas o que me puedan llevar a pensamientos inútiles.

“A veces incluso dejo de ver películas porque siento que van a generar demasiado ruido cuando estoy preparando algo. También me importa el tipo de música que escucho, no sé cómo alguien puede escuchar heavy metal dos segundos antes de entrar a hacer una escena de época”, bromeó.

Tipos de gentileza (Kind of kindness) está dividida en tres partes, las historias están desconectadas, pero se tocan en un tema común: lo que ocurre con la pérdida del libre albedrío y el dominio que se puede ejercer sobre las personas.

En ella, Willem interpreta a Raymond, el jefe controlador (y en ocasiones, su amante) de Robert, interpretado por Jesse Plemons; quien gobierna la vida de su empleado ordenándole qué hacer con todas sus decisiones cotidianas como qué comer, cómo vestirse y a quién elegir como su esposa.

Lee también Redes sociales, la nueva ventana de la moda

“No es raro que oigas hablar de gente que hace cosas salvajes porque tiene problemas en su relación. Los vínculos que hay en la película me fascinan, me hacen pensar y sentir al mismo tiempo y eso no es algo que me hayan entregado en un guión ése soy yo aportando mi vida al filme”, destaca.

En las tres partes de la película, el director, Yorgos Lanthimos, repite actores como Emma Stone, Margaret Qualley, Willem Dafoe, Hong Chau, Mamoudou Athie y Joe Alwyn, pero en cada capítulo los coloca en distintos roles.

“Sí, es una película oscura, algunas cosas son muy grotescas, pero no las encuentro inútiles, al contrario”, subraya Dafoe.

Lee también Zac Efron reaparece en redes sociales tras ser hospitalizado de emergencia

Para el actor estadounidense de 69 años, ponerse nuevamente bajo la batuta del cineasta griego, con quien trabajó recientemente en Pobres criaturas (Poor things) fue una oportunidad muy rica.

“Tiene una visión particular que estimula algunas cosas en mi vida, muy gentil e intuitiva que me hace elevar mi pensamiento. Hice mucho trabajo de personajes,”.

Tipos de gentileza llega mañana a salas de cine mexicanas.