Will Smith regresa a las redes sociales con video cómico

Will Smith regresó a las redes sociales tras disculparse por abofetear al también actor Chris Rock en la transmisión de los premios Oscar 2022. El artista publicó un video que hizo reír a sus seguidores.

Pareciera que el también productor de 53 años quiere volver a posicionar su carrera, pues pese a que salió a dar una respuesta ante su reacción en la 94ª edición del evento, luego de que Rock hiciera un chiste sobre la enfermedad que padece Jada Pinkett (alopecia), el público no ha olvidado el icónico momento y lo representó con su posteo.

Smith compartió el video de un bebé gorila que pica con su dedo a un gorila mayor, por lo cual el animal molesto manotea al pequeño.

El príncipe del “Bel-Air” no dudó en agregar un mensaje a su estilo, pues sobre el material colocó la siguiente leyenda: “Yo intentando regresar a las redes".

Ante esto algunos de sus 67.7 millones de seguidores reaccionaron positivamente pues pese a que se pudiera creer lo contrario, le pidieron que regresara a la vida pública y hasta le externaron mensajes de cariño.

“Jajaja. ¡Te daremos la bienvenida de nuevo, hombre! ¡Te Hemos extrañado. odo el mundo pasa por una m...da, eres humano, como el resto de nosotros! ¡VOLVERÁ VOLVERÁ!”, escribió el usuario @edweave95.

Otros le reiteraron que cualquier persona cometía errores.

A partir del video, ha subido otros tres más.



¿Cómo fue la disculpa de Will Smith con Chris Rock?

Menos de 24 horas después de recibir el Oscar al mejor actor protagonista, Smith se disculpó con Rock por la bofetada que le dio durante la ceremonia del 28 de marzo.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la academia de anoche fue inaceptable e imperdonable. Los chistes a mis expensas son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada era demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente.



"Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Estaba fuera de línea y estaba equivocado. Estoy avergonzado y mis acciones no eran indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", se leyó en la cuenta de Instagram del actor.

La disculpa se dio luego de que la Academia de Hollywood abriera una investigación formal contra Will.

Con información de AFP y EFE.