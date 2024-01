Whoopi Goldberg sale en defensa de La Academia por no nominar a Margot Robbie al Oscar

La Academia estadounidense se encuentra en medio de la polémica por la lista de nominados a la próxima edición de los premios Oscar, pues entre los nombres de los candidatos aparece el de Ryan Gosling, por su participación en "Barbie", pero quedaron fuera los de Margot Robbie y Greta Gerwig, protagonista y directora de la cinta, respectivamente.

La premiación ha sido señalada de "machista" y de minimizar el mensaje en pro de la mujer que da la cinta; sin embargo, también hay quienes han salido a su defensa, como la actriz Whoopi Goldberg, quien negó que los miembros de la institución le hayan hecho un "desaire" a Robbie, como muchos han asegurado.

"No (siempre) consigues todo lo que quieres. No hay desaires. Eso es lo que hay que tener en cuenta: no todo el mundo recibe un premio, y es subjetivo. Las películas son subjetivas", dijo la protagonista de "Cambio de hábito", durante su participación en el programa "The View".

Goldberg aclaró que detrás de el listado no existe ningún tipo de complot contra Margot ni Greta, y que en esta ocasión, como sucede todos los años, fueron los miembros de La Academia (ella incluida) quienes seleccionaron a los nominados a través de su votos: "No son las élites, es toda la familia de La Academia la que vota por las nominaciones. Todos votamos, pero no se consigue todo lo que se desea", agregó.

Asimismo destacó que el hecho de que una película, un actor o actriz, incluso una canción se conviertan en las favoritas del público, no les garantiza un lugar en la premiación: "Es posible que las películas que amas no sean amadas por las personas que votan”, finalizó.

Cabe destacar que hasta el momento ni la actriz ni la cineasta se han pronunciado ante su ausencia entre los nominados, pero quien sí decidió hablar fue el intérprete de Ken, Ryan Gosling y en un comunicado oficial se dijo sumamente decepcionado porque el trabajo de sus compañeras no haya sido reconocido, pues, asegura: "No hay Ken sin Barbie".

