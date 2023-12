What if...?, la serie que busca más con menos

Las súperproducciones de Marvel en live action continúan actualmente con series como Loki y ECHO, pero la verdadera apuesta actual de la franquicia está en su serie What if...?, donde la animación permite otros alcances con menos presupuesto.

“Con la animación podemos ir a lugares en la historia mucho más rápido que en un live action. ¿Cuánto costaría si lo filmamos? Sólo estos 25-30 minutos podrían costar 150 millones de dólares en acción real. Podemos hacer mucho más con menos presupuesto”, cuenta en entrevista Bryan Andrews, director y productor de la serie de superhéroes.

La reducción de costos viene acompañado del interés por la compañía Disney por comenzar a hacer mucho más rentable su plataforma de streaming en un entorno mediático que se encuentra constantemente en cambio. Pero se enfrenta al reto de ofrecer la misma calidad y en un lapso de tiempo mucho menor a las entregas cinematográficas de Marvel.

“Tratamos de contar las mejores historias que podamos en el tiempo asignado, con las limitaciones que tenemos, pero aún no dejamos que la audiencia vea esas limitaciones y tratamos de hacerlo sentir como si tuviéramos recursos ilimitados, es como un truco de magia. No queremos que el público sienta que los hemos defraudado en cualquier forma, eso lo logramos seleccionando las mejores historias y posibilidades para la serie”, reconoce Bryan.

La segunda temporada de What if...?, serie donde Marvel busca expandir las posibilidades de su universo como qué hubiera pasado si algo hubiese ocurrido diferente en ciertos sucesos de las historias, ya puede verse en plataformas desde este viernes.

Bryan asegura que apostó por historias muy puntuales: “Es complicado porque todo nos parece divertido, que puede funcionar para el público, pero tenemos que enfocarnos en elevar la calidad”.

Además, el director busca jugar con la expectativa del público, algo que no ocurría con las películas por toda la información previa que existe de los cómics; en What… if...?, no ocurre eso.

“En nuestra serie nunca se sabe. Cualquier cosa puede pasar y a menudo sucede, con What If...? vamos a lo más frío, a tratar de sorprenderlos siempre”, describe.