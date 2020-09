"Watchmen" y "Schitt's Creek", las series más premiadas en los Emmy 2020

Este año de pandemia, la entrega de los Emmy se adaptaron y en un formato virtual se entregaron los galardones a las mejores producciones televisivas en donde "Watchmen" fue quien se alzó con 11 premios seguida por la comedia canadiense "Schitt's Creek" que obtuvo 9, sin embargo més allá de esto, actrices y actores se dieron el tiempo para hablar sobre el amor, la unión y sobre todo de las votaciones.

La mini producción que cuenta la historia de Angela Abar (Regina King), Ozymandias (Jeremy Irons), Yahya Abdul-Mateen II (Dr. Jon Osterman), entre otros se alzó con 11 premios de la academia, siete de ellos entregados con anterioridad a la emisión en vivo que se realizó y en donde Jimmy Kimmel fue el anfitrión.

Entre los trofeos que se llevó dicha mini serie producida por HBO fue Mejor actriz (King), guión, mejor actor de reparto (Louis Gossett Jr.) y sobre todo como la mejor de este 2020.

"Watchmen" es considerada como la mejor mini serie de este año en los #Emmys pic.twitter.com/9tu37AtZL9 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 21, 2020

La comedia canadiense "Schitt's Creek" es de las preferidas por el público estadounidense luego de que se embolsara 9 premios de la academia y fueron 7 los que se le entregaron hoy como a Eugene Levy como mejor actor en comedia, el mejor guión. Daniel Levy, director, fue premiado también por ser el mejor actor de reparto e invitó a la gente para que acuda a las urnas y ponga su voto, ya que este es un momento en donde todo el mundo necesita amor y por ello deben de cambiar las cosas.



Esta misma serie también se llevó al mejor dirección y por todo esto se alzó como la mejor de este año. Annie Murphy, también fue considerada como la mejor actriz de reparto para dicha serie canadiense.

Kimmel dio inicio a la transmisión en donde habló sobre la complicada situación que vive el mundo, así como también los cambios que el coronavirus ha hecho. El conductor explicó cómo se realizará la transmisión y así con algunos chascarrillos y mostrando que se encontraba totalmente solo inició la premiación y para ellos le habló a Jennifer Aniston quien presentó el premio a la mejor actriz comedia que se lo llevó Catherine O'Hara por "Schitt's Creek".



Eugene y Daniel Levy de "Schitt's Creek". Foto: EFE

El mejor talk show fue para "Last Week Tonight With John Oliver" el cual recibió virtualmente y agradeció a la academia por volver a darle dicho premio, el cual obtuvo el año pasado.



Mark Ruffalo fue considerado como el mejor actor por su miniserie "I know this much is true" y agradeció a HBO y a todas las personas de producción a sus hemanos a su padre y su familia, pero sobre todo pidió a la gente que se una en este momento que vive su nación para que con amor vayan a votar y regrese la unión en Estados Unidos.

"Es una historia ("I know this much is true") para animar a este país, la pregunta es cómo vamos hacer para cuidarnos y unirnos amorosomante a los demás, y si tenemos todas nuestras energías unidas seremos menos vulnerables y eso aprendí de mi esposa y mi hijo... Si permanecemos juntos en el amor podemos ser más fuertes y todas las personas juntas debemos hacerlo. Hagamos un plan y votemos por el amor y compasión", aseguró el actor que encarna a Hulk en el universo de Marvel.

Mark Ruffalo es considerado el mejor actor por la miniserie "I know this much is true" y pidió en los #Emmys acudir a votar con amor y unión para acabar con las divisiones pic.twitter.com/StzaGpgO77 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 21, 2020

La serie que sorprendió al alzarse en la categoría reina de la noche fue "Succession" quien se alzó como la mejor serie dramática del 2020 y a parte se llevó siete trofeos a la vitrina de HBO, empresa que en total sumó 30 premios, dejando a Netflix con 21, entre ellas el Mejor actor que lo alzó Jeremy Strong.

Pero quien hizo historia en la noche fue sin duda fue Zendaya quien rompió récord al ser la actriz ganadora como la mejor y de menor edad que hay, ya que a sus 24 años ha cautivado con su interpretación en las serie dramática y perturbadora de "Euphoria". Con este premio dejó de lado a actrices de ya largo kilometraje en Hollywood como Jennifer Aniston, Olivia Colman, Jodie Conner, Laura Linney y Sandra Oh.

Zendaya, a lado de su familia que festejó alegre y con gritos, se alzó como la mejor actriz de una serie de drama en los #Emmys dejando de lado a Jennifer Aniston, entre otras pic.twitter.com/jtHuef9Xql — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 21, 2020

La serie que más llamó la atenció por ser una de las más nominadas y que sólo obtuvo 7 fue "The Mandalorian", premios que se entegaron a lo largo de la semana y que todos ellos cayeron en el rubro de creatividad.

"Unorthodox" le quitó el Emmy a "Watchmen" al mejor director, ya que Maria Schrader fue considera gracias a su miniserie.

"RuPaul's Drag Race" fue el ganador como el Mejor reality de competición y dejó en el camino a "The Masked Singer", "Nailed It", "Top Chef" y "The Voice".

"Succession" es considerada como la mejor serie dramática al alzar el #Emmys en la categoría reina a lo mejor de la televisión pic.twitter.com/AJNer25ysW — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 21, 2020

Aquí te decimos las actrices y actores que alzaron el galardón así como las series que se lo llevaron hoy en la transmisión:

Mejor drama

The Crown

Better Call Saul

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession (Ganadora)

El cuento de la criada



Mejor actor protagonista en una serie dramática

Jason Bateman ("Ozark")

Sterling K Brown ("This is us")

Steve Carell ("The morning Show")

Brian Cox ("Sucession")

Billy Porter ("Pose")

Jeremy Strong ("Succession") (Ganador)



Mejor actriz protagonista en una serie dramática

Jennifer Aniston ("The morning show")

Olivia Colman ("The Crown")

Jodie Conner ("Killing Eve")

Laura Linney ("Ozark")

Sandra Oh ("Killing Eve")

Zendaya ("Euphoria")



Mejor comedia

Dead to me

The Good Place

Insecure

El Método Kominsky

La maravillosa Mrs. Maisel

Schitts Creek (Ganadora)

What we do in the shadows

Curb your enthusiasm

Mejor actor protagonista en una serie de comedia

Anthony Anderson ("Black-ish")

Don Cheadle ("Black Monday")

Ted Danson ("The Good Place")

Michael Douglas ("El Método Kominsky")

Eugene Levy ("Schitt's Creek") (Ganador)

Ramy Youssef ("Ramy")



Mejor actriz protagonista de una serie de comedia

Christina Applegate ("Dead to Me")

Rachel Brosnahan ("La maravillosa Mrs. Maisel")

Linda Cardellini ("Dead to Me")

Catherine O'Hara ("Schitt's Creek") (Ganadora)

Issa Rae ("Insecure")

Tracee Ellis Ross ("Black-ish")



Mejor guión para una serie de comedia

The Good Place, “Whenever You’re Ready”

The Great, “The Great” (Pilot)"

Schitt’s Creek, “Happy Ending”

Schitt’s Creek, “The Presidential Suite” (Ganador)

What We Do in the Shadows, “Ghosts”

What We Do in the Shadows, “On the Run”

What We Do in the Shadows, “Collaboration”



Mejor dirección para una serie de comedia

The Great, “The Great” (Pilot)

The Marvelous Mrs. Maisel, “Marvelous Radio”

Modern Family, “Finale Part 2”

Ramy, “Miakhalifa.mov”

Schitt’s Creek, “Happy Ending”

Will & Grace, “We Love Lucy”

"Schitt's Creek" (Ganadora)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Mahershala Ali, "Ramy"

Alan Arkin, "The Kominsky Method"

Andre Braugher, "Brooklyn Nine-Nine"

Sterling K. Brown, "The Marvelous Mrs. Maisel"

William Jackson Harper, "The Good Place"

Daniel Levy, "Schitt’s Creek" (Ganador)

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Kenan Thompson, "Saturday Night Live"



Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

D’Arcy Carden, "The Good Place"

Betty Gilpin, "GLOW"

Marin Hinkle, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Kate McKinnon, "Saturday Night Live"

Annie Murphy, "Schitt’s Creek"

Yvonne Orji, "Insecure"

Cecily Strong, "Saturday Night Live"

Mejor miniserie o película para televisión

Little Fires Everywhere

Creédme

Mrs. America

Watchmen (Ganador)

Unorthodox



Mejor actor en miniserie

Jeremy Irons ("Watchmen")

Hugh Jackman ("Bad education")

Paul Mescal ("Normal people")

Jeremy Pope ("Hollywood")

Mark Ruffalo ("I know this much is true") (Ganador)



Mejor actriz en miniserie

Cate Blanchett ("Mrs America")

Shira Haas ("Unorthodox")

Regina King ("Watchmen") (Ganadora)

Octavia Spencer ("Self made")

Kerry Washington ("Little Fires Eveywhere")



Mejor actor de reparto en miniserie o película

Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Jovan Adepo, Watchmen

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend

Louis Gossett Jr., "Watchmen" (Ganador)

Dylan McDermott, Hollywood

Jim Parsons, Hollywood



Mejor actriz de reparto en una miniserie o película

Uzo Aduba, Mrs. America (Ganadora)

Toni Collette, Unbelievable

Margo Martindale, Mrs. America

Jean Smart, Watchmen

Holland Taylor, Hollywood

Tracey Ullman, Mrs. America



Mejor guión para una serie limitada, una película o un especial dramático

Mrs. America, “Shirley”

Normal People, “Episode 3”

Unbelievable, “Episode 1”

Unorthodox, “Part One”

Watchmen, “This Extraordinary Being” (GANADOR)

Mejor dirección para una serie dramática

The Crown, “Aberfan”

The Crown, “Cri de Coeur”

Homeland, “Prisoners of War”

The Morning Show, “The Interview”

Ozark, “Fire Pink”

Ozark, “Su Casa Es Mi Casa”

Succession, “Hunting” (Ganador)

Succession, “This Is Not for Tears”

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Nicholas Braun, Succession

Billy Crudup, The Morning Show (Ganador)

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Matthew Macfadyen, Succession

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

Jeffrey Wright, Westworld



Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Helena Bonham Carter, The Crown

Laura Dern, Big Little Lies

Julia Garner, Ozark (Ganadora)

Thandie Newton, Westworld

Fiona Shaw, Killing Eve

Sarah Snook, Succession

Meryl Streep, Big Little Lies

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Mejor reality de competición

The Masked Singer

Nailed It

RuPaul's Drag Race (Ganador)

Top Chef

The Voice



Mejor talk show

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Full Frontal With Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO) (Ganador)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)