Vuelven los Tiny Toons con nueva historia

Ciudad Acme, donde habitan personajes como Buster Bunny, Babsy Bunny, Hampton cerdito y el Pato Plucky se enciende una vez más después de que en 1992 quedó pausada tras el último capítulo de Tiny Toons Adventures.

La plataforma HBO Max y Cartoon Network anunciaron que se ha hecho el encargo de dos temporadas para relanzar la historia de los pequeños personajes de Warner. Tiny Toons Looniversity es el nombre del proyecto en el que Steven Spielberg será productor ejecutivo.

El portal Variety dio a conocer la noticia que después se confirmó en la cuenta oficial de Looney Toons, acompañada de una imagen promocional.

También lee: Los Tiny Toons invadirán nuevamente la televisión mexicana

"¡Lo escuchaste aquí primero!! HBO Max y Cartoon Network están trayendo de vuelta Tiny Toons con la nueva serie Tiny Toons Looniversity !!! Acme se va a iluminar", revela el Tuit.

YOU HEARD IT HERE FIRST!!!!! @hbomax and @cartoonnetwork are bringing back Tiny Toons with the new series Tiny Toons Looniversity!!! acme acres gonna be lit pic.twitter.com/CWWIi2pEEU

— Looney Tunes (@WBLooneyTunes) October 28, 2020