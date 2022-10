¿Volverán los "días de enero"? Preguntan a Antonio de la Rúa si se reencontrará con Shakira

A cuatro meses de la separación entre Shakira y Piqué, son un sinfín los rumores que rodean a la vida de la expareja y uno de los que parece más legítimo sugiere que Antonio de la Rúa podría estar entablando conversaciones con la intérprete para reencontrarse. Esto fue lo que contestó el empresario argentino cuando le hablaron del tema.

La cantante colombiana ha sido muy abierta a la hora de expresar que se encuentra un uno de los momentos más difíciles de su vida, tras la separación del padre de sus dos hijos; Milán y Sasha, y su pareja por casi 12 años, el futbolista español Gerard Piqué, pues ahora no sólo se enfrentan a una batalla legal por la custodia de los pequeños, sino que el deportista comenzó una relación amorosa en muy poco tiempo.



Foto: Instagram

Ahora que Piqué tiene encuentros públicos con Clara Chía Martí, la joven con la que aseguran que ha entablado una relación desde hace un año, Shakira está concentrada en escribirle al desamor y, de esa manera, sanar sus heridas, o por lo menos eso fue lo que confió a “ELLE”, al asegurar que para ella escribir canciones era equivalente a ir al psiquiatra pero más barato.

Por eso temas como “Te felicito” y “Monotonía”, los cuales se desprenden de su nueva producción discográfica, han sido relacionados con la separación entre la artista y Piqué.

Desde que se dio a conocer la noticia oficialmente, pues varios medios españoles han asegurado que los problemas entre ellos se originaron desde hace mucho tiempo, amigos de Shakira se han pronunciado para apoyarla, como es el caso de Carlos Vives, con quien cantó a dueto el éxito internacional “La bicicleta”, pero él no ha sido el único, pues en el pasado julio se dijo que Antonio de la Rúa, expareja de la cantante, se había puesto en contacto con ella para preguntarle cómo se encontraba ante la situación.



Foto: AP, archivo

En el programa argentino “Socios del espectáculos” aseguraron que la comunicación entre Shakira y De la Rúa se había reanudado, luego de intercambiar llamadas telefónicas para planear un probable reencuentro, debido a la situación complicada a la que se enfrenta la cantante. Entre los pormenores de los que se habló fue que los exnovios se encontrarían en Miami para conversar.

De esta manera, “Radio Mitre”, otro medio de la región argentina, se puso en contacto con Antonio de la Rúa, vía WhatsApp, para conocer qué tan fidedignas eran estas versiones y, aunque el empresario argentino, no suele contestar a la petición de los medios, lo hizo en esta ocasión, pero la respuesta no fue la esperada, pues lo único que dijo fue que hace mucho que dejó de conceder entrevistas y que si llegaba a cambiar de opinión lo avisaría a los medios.

Por ello, cuando el medio prosiguió con una pregunta directa y lo cuestionó acerca de su supuesto reencuentro con Shakira, de la Rúa no hizo más que leer en mensaje y no dar ninguna repuesta de vuelta.

“Le pregunto si es verdad esa noticia y cuando la leyó no me respondió nunca más. No me bloqueó; me clavó el visto, literal y clavar el visto, para mí, eso por lo menos dice mucho”, detalló Juan Etchegoyen, el periodista que contactó a de la Rúa.

La historia de amor entre Shakira y Antonio de la Rúa

Antonio de la Rúa y Shakira tuvieron una relación formal que se prolongó a lo largo de 11 años, luego de darse una oportunidad juntos en el 2000, después de conocerse en una cena en Argentina, región de donde es originario el empresario.



Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Durante su noviazgo, fueron mucho lo que la expareja compartió, pues Antonio se convirtió en el manager de la cantante, probando que el amor y los negocios no están peleados, ya que mientras colaboraron juntos, Shakira lanzó algunos de sus álbumes más exitosos y, también, tres temas que escribió motivada por el amor que le inspirada de la Rúa como “Suerte”, “Días de enero” y “Lo que más”.

Pero también hubo varios sinsabores a lo largo de su unión, pues Antonio es hijo del fallecido expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, quien protagonizó muchos escándalos durante su gestión, por lo que la relación de Shakira quedó expuesta y señalada ya no sólo por los tabloides, sino por la opinión pública.

Así, luego de 11 años juntos, anunciaron una ruptura temporal que se convertiría en definitiva, pues en poco tiempo Shakira comenzó su relación con Piqué y, por su parte, de la Rúa emprendería una demanda en contra de la cantante, en búsqueda de que le fueran otorgados 100 millones de dólares ya que, según el empresario, la carrera de la cantante había despegado gracias a la manera en que él tomó decisiones.

