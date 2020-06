Vocalista de la Banda MS no creía en el Covid-19; da positivo a la enfermedad

El mundo de la música en México sufre un nuevo caso de Covid-19. A unos días que la cantante de JNS, Melissa López, aseguró que padece la enfermedad, ahora es el intérprete Oswaldo Silvas, de la Banda MS, quien dio a conocer que sobrelleva esta enfermedad.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el originario de Mazatlán comentó que había tenido complicaciones con todos los síntomas del coronavirus, aunque en un principio pensó que era dengue debido a un diagnóstico que le dio un médico por teléfono.

"Era de la gente que no cría en todo esto, me rehusaba que estuviera pasando y se estuvieran tomando medidas tan drásticas y todo el rollo, pero desafortunadamente me tocó y aquí estamos, diciendo que ahí está. No es ninguna mentira (el virus)", comentó.

Después de nueve días el cantante de "Por siempre mi amor" comentó que empezó a sentir otros síntomas que se relacionaban más a los que da el SARS-CoV-2, tales como pérdida del olfato y gusto, así como ardor de ojos y problemas en su respiración.



"Me hice la prueba el martes pasado y la prueba tardó mucho en darme los resultados", contó Silvas sobre lo que arrojó el examen, mismo que se realizó junto a su familia.

Además de él, su hijo de 16 años también dio positivo y para aclarar lo que mostró en su video mostró los resultados de ambos, los cuales recibieron ayer.

En el video originalmente mostró lo que arrojaron los estudios a su hijo, pero por ese motivo quiso mostrar bien la información luego que gente pensó que estaba mintiendo.

"Yo nunca dije que no estaban contagiados, yo dije que fui el único que estuve afectado, fuie el único que pasó los síntomas. Mi hijo por ejemplo es asintomático, gracias a Dios él no tuvo tanta repercusión".



El vocalista de la Banda MS comentó que el anuncio lo hizo no con la intención de crear el pánico ni mucho menos, además que ya se siente muy bien y los síntomas ya los pasó, aunque tiene unas pocas dificultades en la respiración.

Pidió a la gente no ser escéptica porque "el virus ahí está", por lo que pide a la gente que se cuiden, pues si bien a los jóvenes "no les afectará tanto en la salud", hay gente que de verdad la esta pasando muy mal. "Aquí los hospitales están llenos, no hay manera de a la gente atenderla entonces sí es complicado. Exclúyanse mejor para que no tengan nada que lamentar después", indicó.

