Vive Latino 2023: artistas confirmados, precios de boletos y fecha de preventa

El festival Vive Latino ya tiene todo listo para su edición 2023. Desde sus redes oficiales la organización compartió algunos detalles de todo lo que se viene. Y si bien faltan algunos meses para que llegue marzo, lo cierto es que ya hay artistas que han confirmado su presencia. También se filtraron los precios de los boletos y la fecha en la que comenzará la preventa.

“Ya sabemos que quieren enterarse de tooodo acerca de #VL23 y nosotros ya queremos contarles”, señalaron desde Instagram y Twitter de Vive Latino. “Es de mi agrado informales que el mural y el cartel de VL23 están casi listos”, agregaron al explicar que si bien “las noticias están llegando” es necesario que “aguanten vara” aún.

Lee también: Regresa el Vive Latino pa’ divertirse

La edición 2022 de los Vive Latino tuvieron sobre el escenario grandes artistas. Entre ellos Limp Bizkit, Camilo Séptimo, Residente, C Tangana, Banga MS y Black Pumas. Así que los festivaleros esperan que el año que viene la grilla sea tan atractiva como la de este año. No olvidemos que veníamos de dos años de pandemia en los que no se pudo disfrutar de este espectáculo así que la vara estaba muy alta.



Quiénes son los artistas confirmados para Vive Latino 2023

Austin TV es una de las primeras bandas que han confirmado su presencia en Vive Latino. Pero ellos no son los únicos que han asegurado que estarán presente en el 2023.



Ya sabemos que quieren enterarse de tooodo acerca de #VL23 y nosotros ya queremos contarles.

Las noticias están llegando, pero aguanten vara... pic.twitter.com/EqC6t3UZQW — Vive Latino (@vivelatino) October 18, 2022

Desde la cuenta de Twitter de “Conciertos México” revelaron que también participaran de la próxima edición de Vive Latino Café Tacvba, Elsa, Mar, León Larregui, Carín León, Pastilina Mosh, Red Hot Chilli Peppers, Pesado, Miranda y los Claxons.

Cuánto valdrán los boletos para Vive Latino 2023

Hasta el momento no hay precio de boleto, ni de abono, confirmado oficialmente para el Vive Latino. Pero extra oficialmente podría llegar a rondar entre los 1500 y los 3500 pesos mexicanos según los beneficios a los que quieras acceder. No hay que olvidar que se van a incrementando de acuerdo a las fases de venta, ya que se habilitan por tandas.

Cuándo comienza la preventa de Vive Latino 2023

Hay que tener en cuenta que la preventa para Vive Latino arranca este mes. Y no olvidar tampoco que al día siguiente comenzará la venta en la taquilla del recinto. Así que pronto habrá novedades en los días que quedan de octubre para poder adquirir los boletos.



El meritito corazón de #VL22 se refleja en nuestro documental de este año con todas las historias por contar y los momentos que hay que revivir.

Regístrense aquí para que puedan verlo y se enteren de las buenas nuevas:https://t.co/cWFVuK7mOI pic.twitter.com/zBz6acVb72 — Vive Latino (@vivelatino) September 5, 2022

Tampoco hay que dejar de lado el hecho de que la venta se activa para los clientes Priority de Citibanamex antes de este lanzamiento. Otra cosa que debes saber es que Vive Latino se llevará adelante del 18 y 19 de marzo del 2023.